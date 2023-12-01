Вибухи на Байкало-Амурській магістралі спрямовані проти постачання зброї з Азії в Росію - оглядачі

Вибух у Сєвєромуйському тунелі на Байкало-Амурській магістралі у Бурятії 30 листопада значно ускладнив рух потягів між Росією та Китаєм, повідомляють ЗМІ.

Магістраль є головним залізничним шляхом сполучення Росії з азійськими країнами, її використовують зокрема і для транспортування вантажів військового призначення. Українські та західні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що відповідальність за цей вибух несе Служба Безпеки України. На запит Голосу Америки, в СБУ відмовились коментувати вибух.

Після вибуху в тунелі, за повідомленнями ЗМІ, також стався вибух потягу на об’їзному шляху, який почали використовувати через унеможливлення використання тунелю.

Коментуючи вибухи, британське видання Daily Mail зазначило з посиланням на українські джерела, що вони сталися внаслідок “очевидного намагання українських спецслужб блокувати боєприпаси з Північної Кореї”.

Британське видання The Sun припускає - вибухи спрямовані на переривання постачання північнокорейської зброї Росії.

Видання також оприлюднило “внутрішній електронний лист Російської залізниці”, що потрапив у пресу, де зазначено: “Увага ВСІМ!!!

У Сєвєромуйському тунелі стався теракт!!! Є сліди вибухів на цистернах...

Введено режим підвищеної готовності!!! Додаткова пильність!!! Проінструктувати всіх працівників!!!”

Деякі оглядачі й аналітики також прокоментували вибухи. Так, Януш Бугайський, старший науковий співробітник американського аналітичного центру Jamestown Foundation, написав на своїй сторінці в мережі Х: “Тепер Україна може вдарити по Росії будь-де та будь-коли. Знищення кожної військової цілі – це врятовані життя в Україні”.

“ОЧІКУЙТЕ ЗАТРИМКИ: Українська СБУ провела операцію зі знесення, в результаті якої було підірвано вантажний потяг в тунелі, що сполучає Росію та Китай. Вибух стався вночі в Сєвєвромуйському тунелі на Байкало-Амурській залізничній лінії на північ від Монголії”, - зазначив на своїй сторінці в мережі Х Чак Пфаррер, колишній спецпризначинець американської морської піхоти, кореспондент у зонах конфліктів та автор.

“Вибух у Бессоловсько-Сєвєромуйському тунелі ілюструє потенційну стратегію України, спрямовану на ключові системні зв’язки, що з’єднують Росію з державами, які її підтримують. Це також створює фундаментальну стратегічну проблему для Китаю та Ірану, адже російсько-українська війна інтернаціоналізується”, - написав на своїй сторінці в Х Кріс Флаерті, дописувач Лабораторії аналізу війни в космосі.