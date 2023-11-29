"Якщо досягнемо успіху, врятуємо українські життя”. У Конгресі обговорюють санкції проти Північної Кореї через її співпрацю з Росією

Комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав законопроєкт, що передбачає санкції на компанії, які сприяють Північній Кореї в її допомозі Росії у війні проти України.

Один із співавторів цього документу, конгресмен-демократ Джеррі Коннолі пояснив, що цей законопроєкт, якщо буде ухвалений, принесе втрати для Москви та Пхеньяна через їхню угоду щодо постачання військового обладнання.

Двоє авторитарних правителів, які живуть ілюзіями та впроваджують репресії, мають на меті покарати Україну за один гріх - просте прагнення бути вільним народом.

“Північна Корея надіслала [в Росію] понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для поповнення арсеналу Росії. За оцінками, Північна Корея надіслала до Росії до 1 мільйона боєприпасів і снарядів, щоб засипати ними українців. Також Південна Корея публічно підтвердила, що КНДР, ймовірно, поставила кілька типів ракет Росії для використання їх проти України", - сказав конгресмен Джеррі Коннолі.

Він наголосив, що вважає, що режим в Пхеньяні має «сплатити реальну ціну» за підтримку Росії у війні проти України.

"Кім Чен Ин знайшов спільну справу з колегою-соціопатом Володимиром Путіним, і Сполучені Штати повинні негайно сплатити реальну ціну за цю непристойну матеріальну підтримку. Ось чому я ініціював законопроект про санкції щодо співпраці Північної Кореї з Росією”, – сказав Коннолі.

За його словами, нове законодавство вимагатиме від Білого дому застосування “цілеспрямованих економічних та візових санкцій щодо будь-якої іноземної фізичної чи юридичної особи, яка відповідає за (або сприяє передачі) продаж зброї чи матеріальної підтримки з Північної Кореї”.

“Двоє авторитарних правителів, які живуть ілюзіями та впроваджують репресії, мають на меті покарати Україну за один гріх - просте прагнення бути вільним народом. Це не може бути гріхом ні тут, ні в Україні, ні будь-де в світі”, - сказав конгресмен.

“Вторгнення Путіна в Україну є вбивчим, і Північна Корея не повинна без наслідків постачати боєприпаси воєнному злочинцю Путіну”, - наголосив конгресмен-республіканець Джо Вілсон, який також є співавтором законопроєкту.

“Українська перемога покаже, як демократія та верховенство права перемагають диктаторів, які зберігають свою владу верховенством зброї, пригнічуючи народ Росії. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин прагне приєднатися до Путіна, іранського режиму та Комуністичної партії Китаю - які складають вісь зла - що працюють над знищенням свободи та демократії в усьому світі”, - заявив під час обговорення законопроєкту конгресмен Вілсон від Республіканської партії.

На необхідності для США проявити лідерство наголосив конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

“Росія, Китай, Іран, Північна Корея разом виступають проти вільного світу на Заході. Що тут на кону? Я думаю, що на кону - вільний світ. І Сполучені Штати мають лідерство. Якщо ми залишимо наших союзників по НАТО, яке повідомлення це надішле нашим ворогам. Це лише додасть їм сміливості та зміцнить наших ворогів”, - зазначив голова Комітету із закордонних справ Майкл Маккол.

За словами законодавців, законопроєкт, якщо стане законом, надасть повноваження міністерству фінансів США та іншим органам влади запроваджувати обмеження щодо компаній, які сприяють співпраці Росії та Північної Кореї.

“Наші зусилля, якщо вони будуть успішними, можуть означати, що українські життя будуть врятовані на полі бою. Цей законопроєкт розширює дію Закону про санкції та посилення політики Північної Кореї від 2016 року, щоб зробити все можливе, аби разом з вимогами звільнити політичних в’язнів, припинити цензуру та демонтувати системи ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї, Північна Корея також припинила матеріальну підтримку війни Росії в Україні”, - зазначив конгресмен Коннолі.

Його колега - конгресмен-демократ Грегорі Мікс наголосив, що російська війна в Україні призвела до деградації війська РФ. Крім того, Москва втрачає союзників, відтак змушена просити про боєприпаси і запчастини у Пхеньяна.

“Цей законопроєкт передбачає закриття і цього крану [постачання]. Він вимагає від Білого дому запровадження санкцій на будь-яку іноземну особу чи установу, що підтримуватимуть прихований військовий шлях від Північної Кореї до підтримки війни Росії в Україні. З розвитком війни, ми маємо змінювати нашу економічну стратегію, щоб допомогти Україні перемогти. Тоді як Росія з усіх сил намагається шукати джерела військових постачань, це важливий двопартійний крок у цьому напрямку”, - заявив конгресмен Грегорі Мікс.

Законопроєкт про санкції через підтримку Північною Кореєю нелегальної війни Росії в Україні, передбачає обмеження щодо іноземних осіб, відповідальних за сприяння передачі або продажу зброї Росії; які свідомо, імпортують чи експортують в або з Північної Кореї товари, послуги чи технології для зброї, які можуть бути використані Росією в Україні; іноземні фінансові установи, які надають фінансові послуги причетним особам; а також осіб, які надають допомогу в логістиці, постачанні та переміщенні північнокорейської зброї або матеріальної підтримки для використання в незаконній війні Росії в Україні.