“Парасолька” НАТО могла б захистити неокуповані території України. Це єдине, що зупинить Путіна – експосадовець Пентагону

Єдине, що президент Росії Володимир Путін “поважає і розуміє” – це стандарти п’ятої статті НАТО, яка вимагає від членів альянсу стати на захист свого союзника. Про це заявив під час дискусії в Атлантичній раді колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та НАТО Ян Бжезінський.

Тому, на його переконання, шлях України до членства в НАТО – це частина виграшної стратегії як для самої України, так і для всього альянсу.

На думку Бжезінського, “парасолька НАТО” могла б поширитись на території, підконтрольні українській владі навіть до повного звільнення окупованої частини України.

Як повідомляв Голос Америки, раніше таку заяву зробив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен. За його оцінками, Україна може приєднатися до НАТО до закінчення війни з Росією й без тимчасово окупованих територій.

Водночас Ребекка Генрікс, старша наукова співробітниця Гудзонського інституту закликала ще до ймовірного вступу України до НАТО забезпечити їй можливість вести війну так, наче вона вже членом НАТО.

“Дозвольмо Україні вести цю війну так, як це робили б ми!”

“Іншими словами, Україна повинна набути перевагу у повітрі, отримати безпілотники більшого радіуса дії, пришвидшити отримання F-16”, – сказала Генрікс та закликала:

“Дозвольмо Україні вести цю війну так, як це робили б ми!”

Зброя є ключовим питанням, наголосив під час дискусії і колишній посол США в України, директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.

Путін, за його словами, провадить політику, покликану підірвати американські інтереси у світі, особливо у Європі, а також прагне поширити свій вплив на країни, що входять до НАТО.

Якщо ми не допоможемо Україні перемогти Путіна в Україні, то нам доведеться зіткнутися з росіянами у Польщі, що означає втрату американських життів.

“Якщо ми не допоможемо Україні перемогти Путіна в Україні, то нам доведеться зіткнутися з росіянами у Польщі, що означає [це коштуватиме втрати] американських життів”, – сказав Гербст.

Тому, наголошує аналітик, допомогти Україні перемогти Путіна – це життєво важливий інтерес Сполучених Штатів. Адже у попередніх війнах у Європі було втрачено понад 800 000 американських життів, нагадує дипломат.

Запобігти цьому може, каже він, саме Україна. Тож 37 мільярдів доларів на рік, що менше ніж 4% оборонного бюджету США – це “чудова інвестиція не лише в американську безпеку, але й в американське процвітання”.

29 листопада у держсекретаря США Ентоні Блінкена також запитали його думку стосовно часткового приєднання територій України до НАТО.

Держсекретар відповів, що не зосереджувався на цитаті колишнього генсека НАТО Андерса Фоґа Расмуссена та нагадав рішення з саміту НАТО Вільнюсі: Україна стане членом НАТО, коли всі члени альянсу погодяться і коли будуть виконані відповідні умови.