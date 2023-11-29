Блінкен: В НАТО нема "відчуття втоми" від України

Сполучені Штати й інші союзники по НАТО продовжують непохитно підтримувати Україну й надавати їй усе необхідне не лише для того, щоб захиститися від російської агресії, але й “повернути територію”, захоплену Росією. НАТО також працює над тим, щоб Україна могла “стояти на власних ногах” у військовому, економічному й демократичному плані у майбутньому.

"Я не чув про відчуття втоми чи відступ - навпаки, є рішучість рухатись вперед", - поділився Блінкен своїми враженнями від спілкування з колегами.

Він зауважив усі країни-члени НАТО продовжують висловлювати “сильну та стійку підтримку” Україні, яку не вдасться перечекати Росії. Така підтримка передбачає не лише можливість України втримати оборону, але й “повернути територію”, окуповану Росією, зауважив Блінкен, відповідаючи на питання про те, чи західні союзники можуть змінити стратегію допомоги Україні й надавати їй стільки допомоги, скільки буде потрібно, щоб утримати лінію оборони.

“Дехто ставить під питання, чи повинні Сполучені Штати та інші союзники по НАТО продовжувати підтримувати Україну, коли ми вступаємо у другу зиму путінської жорстокості. Але відповідь тут, сьогодні в НАТО, ясна і непохитна. Ми повинні й будемо підтримувати Україну. Забезпечити, щоб агресивна війна Росії залишалася стратегічною невдачею, сьогодні є настільки ж життєво важливим, як і тоді, коли Кремль розпочав цю війну майже два роки тому”, - заявив Блінкен на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі 29 листопада .

Відтак, головною перешкодою для вирішення конфлікту продовжує бути президент Росії Володимир Путін, адже “те, якою мірою він вірить, що може якимось чином пережити Україну, пережити її народ, пережити її прихильників, можливо, підживлює відмову Росії будь-яким значущим чином брати участь у дипломатії чи переговорах”, додав Блінкен.

Держсекретар також запевнив, що розгляд ситуації у Смузі Гази під час зустрічі міністрів країн альянсу жодною мірою не завадив “інтенсивно зосереджуватись” на питаннях України, Західних Балкан та підготовки до ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні наступного року.

Говорячи про підтримку України у самих Сполучених Штатах, Блінкен зауважив, що продовжує бачити прихильність такій підтримці в обох партіях в Конгресі й відзначив, що адміністрація президента Джо Байдена рішуче налаштована працювати з конгресменами для погодження додаткового фінансування Україні.