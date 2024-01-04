Білий дім розповів, як США відреагують на отримання Росією ракет від КНДР та спроби отримати їх в Ірану

Росія уже використовує у нападах на Україну балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, а також намагається придбати балістичні ракети близької дальності в Ірану, у відповідь на що США із союзниками та партнерами планують ужити низку заходів. Про це на брифінгу в четвер, 4 січня, повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Ми запровадимо додаткові санкції проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї між Росією та КНДР, а також між Росією та Іраном.

"По-перше, закупівля Росією балістичних ракет у КНДР прямо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Ми будемо підіймати ці угоди щодо зброї в Раді Безпеки ООН разом із нашими союзниками та партнерами, і вимагатимемо, щоб Росія знову була притягнута до відповідальності за порушення своїх міжнародних зобов’язань", - сказав Кірбі.

Також, за його словами, США запровадять додаткові санкції "проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї між Росією та КНДР, а також між Росією та Іраном".

"По-третє, ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію для громадськості та викривати ці угоди зі зброєю, як ми це робимо сьогодні, тому що ми не дозволимо країнам таємно допомагати військовій машині Росії", - зазначив координатор Ради національної безпеки США.

При цьому він наголосив, що найефективнішою відповіддю на насильство Росії проти українського народу є продовження надання Україні засобів протиповітряної оборони та інших видів військового обладнання.

"Для цього нам потрібно, щоб Конгрес невідкладно схвалив наш запит на додаткове фінансування для України... Іран і КНДР підтримують Росію. Українці заслуговують на те, аби знати, що американський народ і цей уряд продовжили підтримувати їх. Тому дуже важливо, щоб Конгрес урахував цей момент і відповів, надавши Україні те, що їй потрібно, для захисту. Зараз настав час для Конгресу діяти", - сказав Кірбі.

Він розповів, що за даними США, Москва прагне придбати в Ірану балістичні ракети близької дальності:

"Наразі ми не вважаємо, що Іран поставив Росії балістичні ракети близької дальності, однак Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори Росії щодо придбання балістичних ракет близької дальності в Ірану активно просуваються... Ми вважаємо, що Росія має намір закупити в Ірану ракетні комплекси", - сказав представник Білого дому.

За інформацією Кірбі, північнокорейські балістичні ракети, які отримала Росія, мають дальність приблизно 900 кілометрів: "За нашою інформацією, нещодавно КНДР надала Росії пускові установки й кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, зокрема, під час нічної повітряної атаки".

У США передбачають, що "Росія використовуватиме додаткові північнокорейські ракети для націлювання на цивільну інфраструктуру України та для вбивства невинних українських цивільних".

Використання Росією зброї з Північної Кореї порушує резолюції Ради Безпеки ООН, заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, наголосивши, що Росія нехтує своїми обов’язками члена Радбезу:

"Усі держави-члени зобов’язані дотримуватись юридично обов’язкових заходів відповідно до резолюцій Ради Безпеки та повинні підтримувати, а не підривати, глобальний режим нерозповсюдження. Ми не можемо і не будемо мовчати, оскільки отримуємо більше інформації про те, що Кремль продовжує звертатися до однодумців, щоб спробувати отримати зброю та обладнання для підтримки своєї жорстокої агресивної війни".

Посолка США в ООН заявила, що питання співпраці Росії з Північною Кореєю обговорять на полях Ради Безпеки ООН 10 січня:

"Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками та партнерами, щоб виявляти, викривати та протидіяти спробам російського уряду придбати військову техніку в КНДР або будь-якої держави, яка готова підтримати війну Кремля в Україні... І ми будемо продовжувати зміцнювати співпрацю для вирішення проблем КНДР щодо програм зброї масового знищення та балістичних ракет".

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