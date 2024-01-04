Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Білий дім розповів, як США відреагують на отримання Росією ракет від КНДР та спроби отримати їх в Ірану

  • Голос Америки
Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі 4 січня 2024 року у Вашингтоні. Фото: Saul Loeb/AFP
Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі 4 січня 2024 року у Вашингтоні. Фото: Saul Loeb/AFP

Росія уже використовує у нападах на Україну балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, а також намагається придбати балістичні ракети близької дальності в Ірану, у відповідь на що США із союзниками та партнерами планують ужити низку заходів. Про це на брифінгу в четвер, 4 січня, повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Ми запровадимо додаткові санкції проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї між Росією та КНДР, а також між Росією та Іраном.
Джон Кірбі

"По-перше, закупівля Росією балістичних ракет у КНДР прямо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Ми будемо підіймати ці угоди щодо зброї в Раді Безпеки ООН разом із нашими союзниками та партнерами, і вимагатимемо, щоб Росія знову була притягнута до відповідальності за порушення своїх міжнародних зобов’язань", - сказав Кірбі.

Також, за його словами, США запровадять додаткові санкції "проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї між Росією та КНДР, а також між Росією та Іраном".

"По-третє, ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію для громадськості та викривати ці угоди зі зброєю, як ми це робимо сьогодні, тому що ми не дозволимо країнам таємно допомагати військовій машині Росії", - зазначив координатор Ради національної безпеки США.

При цьому він наголосив, що найефективнішою відповіддю на насильство Росії проти українського народу є продовження надання Україні засобів протиповітряної оборони та інших видів військового обладнання.

"Для цього нам потрібно, щоб Конгрес невідкладно схвалив наш запит на додаткове фінансування для України... Іран і КНДР підтримують Росію. Українці заслуговують на те, аби знати, що американський народ і цей уряд продовжили підтримувати їх. Тому дуже важливо, щоб Конгрес урахував цей момент і відповів, надавши Україні те, що їй потрібно, для захисту. Зараз настав час для Конгресу діяти", - сказав Кірбі.

Він розповів, що за даними США, Москва прагне придбати в Ірану балістичні ракети близької дальності:

"Наразі ми не вважаємо, що Іран поставив Росії балістичні ракети близької дальності, однак Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори Росії щодо придбання балістичних ракет близької дальності в Ірану активно просуваються... Ми вважаємо, що Росія має намір закупити в Ірану ракетні комплекси", - сказав представник Білого дому.

За інформацією Кірбі, північнокорейські балістичні ракети, які отримала Росія, мають дальність приблизно 900 кілометрів: "За нашою інформацією, нещодавно КНДР надала Росії пускові установки й кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні, зокрема, під час нічної повітряної атаки".

У США передбачають, що "Росія використовуватиме додаткові північнокорейські ракети для націлювання на цивільну інфраструктуру України та для вбивства невинних українських цивільних".

Використання Росією зброї з Північної Кореї порушує резолюції Ради Безпеки ООН, заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, наголосивши, що Росія нехтує своїми обов’язками члена Радбезу:

"Усі держави-члени зобов’язані дотримуватись юридично обов’язкових заходів відповідно до резолюцій Ради Безпеки та повинні підтримувати, а не підривати, глобальний режим нерозповсюдження. Ми не можемо і не будемо мовчати, оскільки отримуємо більше інформації про те, що Кремль продовжує звертатися до однодумців, щоб спробувати отримати зброю та обладнання для підтримки своєї жорстокої агресивної війни".

Посолка США в ООН заявила, що питання співпраці Росії з Північною Кореєю обговорять на полях Ради Безпеки ООН 10 січня:

"Сполучені Штати продовжать працювати з союзниками та партнерами, щоб виявляти, викривати та протидіяти спробам російського уряду придбати військову техніку в КНДР або будь-якої держави, яка готова підтримати війну Кремля в Україні... І ми будемо продовжувати зміцнювати співпрацю для вирішення проблем КНДР щодо програм зброї масового знищення та балістичних ракет".

Дивіться також:

Брифінг. Роль FPV дронів у війні. Фінансування для України від США
Embed
Брифінг. Роль FPV дронів у війні. Фінансування для України від США

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG