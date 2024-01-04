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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Роль FPV дронів у війні. Фінансування для України від США

Брифінг. Роль FPV дронів у війні. Фінансування для України від США
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Брифінг. Роль FPV дронів у війні. Фінансування для України від США

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Брифінг Голосу Америки. Білий дім коментує ймовірність тимчасового рішення для продовження допомоги Україні, поки Конгрес не може схвалити додаткове фінансування. Яку роль відіграють FPV дрони у війні? Розмова із Любою Шипович. Дональд Трамп подає апеляцію проти заборони йому брати участь у партійних виборах у штатах Мейн і Колорадо. Як це може вплинути на президентську кампанію 2024? Говоримо у деталях. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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