Сенатор США: реакція Америки на ядерні погрози Росії щодо України визначить, чи буде нова гонка озброєнь

Підходи стратегічного стримування в ядерній сфері, які працювали за часів холодної війни, тепер неефективні і існує загроза нової гонки озброєнь, а країни слідкують за тим, як США відповідають на ядерні погрози Росії щодо України. Такі думки звучали на Аспенському безпековому форумі, що відбувся у Вашингтоні в четвер.

Питання ядерних загроз в світі обговорили генерал Ентоні Коттон, командувач Стратегічного командування США, і сенатор від штату Айдахо Джим Ріш, високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин, під час сесії “Стратегічне середовище, що змінюється: уроки та можливості”.

Країни під "ядерною парасолькою" США уважно слідкують за реакцією Америки на ядерні погрози Росії щодо України, каже сенатор Ріш

Сенатор Ріш нагадав, що після розпаду Радянського Союзу, Україна за кількістю мала третій найбільший арсенал ядерної зброї у світі, якого 1994 році вона погодилася позбутися в обмін на гарантії безпеки, зокрема з боку США.

Відтак, коли у 2022 році Росія публічно вдалася до погроз Україні застосуванням ядерної зброї, це викликало серйозні перестороги щодо зміни бачення ядерної зброї у світі загалом.

Якщо США не підтримають Україну з огляду на погрози Росії застосувати ядерну зброю, пояснив Ріш, “я турбуюся про те, що подумають наші вороги. Але я турбуюся набагато більше про те, що подумають наші союзники”.

Союзні США Японія, Південна Корея, Філіппіни й усі країни НАТО продовжують перебувати під захистом американської “ядерної парасольки”, нагадав Ріш, а політика США завжди полягала у тому, що чим менше країн у світі володіють такою зброєю, тим краще це для безпеки й добробуту всіх, включно зі США.

Відтак реакція інших країн, у першу чергу союзників, на потенційну неспроможність США убезпечити Україну від ядерного шантажу чи удару Росії могла б повністю змінити бачення ядерної зброї у планетарному масштабі.

“Тобто, вони скажуть, ми не можемо розраховувати на Сполучені Штати, тож ми повинні мати ядерну зброю. І я справді вважаю, що недотримання зобов’язань в Україні спричинить найбільшу гонку ядерних озброєнь на планеті, яку ми коли-небудь бачили”, - заявив Ріш.

Підходи стримування часів холодної війни вже не працюють, вважає генерал Коттон

З точки зору ядерних озброєнь, сьогодні США вперше в історії стикнулися з наявністю двох близьких за спроможністю конкурентів у світі – Китаю та Росії. На додаток, на відміну від часів холодної війни, коли західні нації не покладалися на країни Варшавського договору в економічному сенсі, зараз існує ситуація, коли США і союзники існують у значній економічній взаємодії з потенційними супротивниками, особливо Китаєм, конкуруючи й співіснуючи у межах глобальної економіки.

За таких умов, підходи до стратегічного стримування часів холодної війни перестали працювати, зазначив генерал Коттон. Водночас учасники розмови зауважили, що економічна залежність не стала фактором стримування для воєн.

Водночас на думку сенатора Ріша, теперішній світ дедалі більше розділяється на два табори - демократичних та авторитарних країн, і такий розподіл домінуватиме у теперішньому столітті, як один з головних викликів для світу.

Аналізуючи цей розподіл, Ріш зазначив, що “це просто інший спосіб мислення, інший спосіб життя, різні культури, які ми маємо. І я думаю, що одна з найбільших проблем 21 століття полягає в тому, як ми зможемо порозумітися і перестати думати про те, щоб вбити один одного”.

Відтак, необхідно шукати шляхи співіснування у такому поляризованому світі, адже Китай та Росія не зміняться по своїй суті.

Чи можуть Росія та Китай почати координацію у сфері стратегічних озброєнь?

Попри заяви про партнерство і приналежність до одного табору, Ріш не вважає Росію та Китай природними партнерами. На його думку, хоч вони поділяють певні ознаки, а їхні форми правління подібні, між ними немає “великої довіри”. Коттон схарактеризував відносини між Росією та Китаєм як такі, що мають “транзакційний характер”. Натомість США, за його словами, покладаються на “партнерства й союзи” з іншими країнами.

Говорячи про поведінку Росії у сфері стратегічних озброєнь, зокрема стосовно обмежень, накладених угодою New START про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНВ-ІІІ за російською абревіатурою), Ріш зазначив, що “цим людям просто не можна довіряти”.

“Ми зробили помилку, коли впала Берлінська стіна, вважаючи, що Росія стане нормальним гравцем на планеті. І вони так починали, але це різко змінилося, особливо в останні роки. Ви не можете довіряти їм”, - додав Ріш.