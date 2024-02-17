Зеленський попереджає про небезпеку «штучного дефіциту» зброї на тлі відступу з Авдіївки

Українські війська відійшли з міста Авдіївка на сході країни, щоб уникнути оточення, заявив командувач армії Олександр Сирський.

«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах», – написав Сирський у Facebook.

Британська розвідка у своєму звіті зазначає, що в перебігу чотиримісячних боїв за Авдіївку російська армія втратила понад 400 одиниць бойової техніки і тисячі бійців.

Аналітики додають, що цей відступ став найбільшою зміною на передовій після того, як російські війська захопили Бахмут у травні минулого року.

Президент України Володимир Зеленський у суботу попередив союзників, що «штучний дефіцит» озброєнь для його країни ризикує дати Росії можливість передихнути.

Україна повернулася до оборони проти Росії через нестачу боєприпасів і особового складу.

У своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки він наголосив на тому, що Україна особливо потребує артилерії та далекобійної зброї.

"Українці довели, що ми можемо змусити Росію відступити, – сказав він. – Ми можемо повернути свою землю, а (президент Росії Володимир) Путін може програти, і це вже не раз було на полі бою".

"Наші дії обмежені лише... нашими силами", – додав він, вказуючи на ситуацію в Авдіївці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи у Мюнхені, також закликав західних партнерів поквапитися з постачанням зброї українським силам, які захищають не лише українські землі та світовий порядок, але і рубежі Європи.

«Кожного разу, коли українські війська покидають якесь українське місто через те, що у них закінчуються боєприпаси, пам’ятайте, що російські сили зараз на кілька кілометрів ближче до ваших міст. Тоді знайдуться гроші на амуніцію», – сказав Кулеба.

Як повідомляв Голос Америки, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що продовжувати підтримку України є «стратегічним інтересом Сполучених Штатів».

Вона наголосила, що підтримка для допомоги Україні є в обох палатах Конгресу, і що «є лише план А, який передбачає, що Україна отримає все, чого вона потребує».