Ландсбергіс: це диво, що Україна витримала російські атаки з такою малою кількістю боєприпасів

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс різко розкритикував своїх колег із ЄС за те, що вони не змогли забезпечити Україну достатньою кількістю боєприпасів для перемоги над Росією, повідомляє видання The Guardian.

Прибувши на саміт міністрів закордонних справ у Брюсселі, він сказав, що це "диво, що вона змогла вистояти досі", враховуючи "перевагу 6:1", яку Росія має у боєприпасах.

"Ми витратили два роки на обговорення; намагаючись з’ясувати, як ми можемо допомогти Україні по крупицях. Але, на жаль, оскільки ми не змогли сформулювати стратегічну мету того, чого ми намагаємося досягти, ми не можемо заявити, що ми в цьому заради перемоги", - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський у суботу на Мюнхенській безпековій конференції попередив союзників, що "штучний дефіцит" озброєнь для його країни ризикує дати Росії можливість передихнути. На тлі відходу українських військ з Авдіївки, президент наголосив на тому, що Україна особливо потребує артилерії та далекобійної зброї.

В Білому домі зазначили, що в суботу вранці українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, "як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців".

На зустрічі міністрів закордонних справ в понеділок Габріеліус Ландсбергіс також закликав ЄС припинити зволікати щодо оборонних фондів у той час, як європейські лідери обговорюють створення оборонного фонду для України з річним бюджетом в 5 млрд євро.

"Європа повинна бути в змозі або могла би бути в змозі сформувати фонд у 5 мільярдів євро, коли, як ви знаєте, лише одна Німеччина розглядає можливість надіслати 7 мільярдів євро. Таким чином, для 27 країн Європи 5 мільярдів євро мають бути роботою одного дня, однієї години", - заявив він.

На саміті в понеділок країни ЄС обговорюють свої безпекові зобов’язання та шляхи більш ефективного формування військової підтримки України. На порядку денному також 13 пакет санкцій проти Росії.

Як повідомляв раніше Голос Америки, минулого тижня польський прем’єр-міністр Дональд Туск здійснив візити до Парижа і Берліна на тлі активних дискусій про те, чи може Європа самостійно дати раду загрозам безпеці на континенті з огляду на агресивну Росію. Німецький канцлер Олаф Шольц минулого тижня повернувся з Вашингтона, де він наголосив на важливості спільних зусиль європейців та американців і окремо закликав Конгрес США схвалити програму допомоги Україні.

13 лютого Сенат, де більшість мають демократи, схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повертається з перерви 28 лютого.