Польський прем'єр-міністр у Франції і Німеччині обговорює безпеку Європи та допомогу Україні

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск в понеділок 12 лютого розпочав візити до Парижа і Берліна на тлі активних дискусій про, чи може Європа самостійно дати раду загрозам безпеці на континенті з огляду на агресивну Росію.

Туск впродовж дня зустрінеться з французьким президентом Еммануелем Макроном і німецьким канцлером Олафом Шольцом, і також відбудуться зустрічі міністрів закордонних справ трьох країн.

Польський уряд вперше говорить, що збільшення європейської обороноздатності не суперечить потужності НАТО.

Візит відбувається на тлі закликів до більш згуртованих зусиль Європи в умовах затримки американської допомоги для України.

Німецький канцлер Олаф Шольц минулого тижня повернувся з Вашингтона, де він наголосив на важливості спільних зусиль європейців та американців і окремо закликав Конгрес США схвалити програму допомоги Україні.

Німеччина є другим найбільшим за обсягами міжнародним донором військової допомоги Україні після США, але Шольц постійно підкреслює, що американська підтримка незамінна.

Французький президент Еммануель Макрон, який зобов’язався твердо підтримувати Україну, відомий також своїми закликами до так званої стратегічної автономії Європи, щоб держави континенту взяли на себе більшу відповідальність за європейську безпеку.

Польща теж є провідною постачальницею зброї Україні і забезпечує транзит великої частини міжнародної допомоги через свою територію.

Дональд Туск дав зрозуміти, що він дуже стурбований затримками американської допомоги Україні.

Додаткові побоювання європейських керівників викликали нові заяви колишнього президента США Дональда Трампа, чільного претендента на участь в президентських виборах цієї осені, які ставлять під сумнів союзницькі зобов’язання в НАТО.

Агенція Reuters цитує неназване джерело в польському уряді зі словами: “Йдеться про відповідь на запитання, що буде, якщо переможе Трамп. В нас мало часу. Нам потрібні більші потужності оборонної промисловості”.

У тому повідомленні також процитовано Дітмара Ніетана, німецького посадовця відповідального за зв'язки з Польщею, про те, що Варшава вже не висловлює застережень щодо європейського стратегічної автономії, які лунали раніше.

“Зараз польський уряд вперше говорить, що збільшення європейської обороноздатності не суперечить потужності НАТО”, - сказав посадовець.

Агенція також цитує французького дипломата про те, що переговори зосереджуватимуться на протидії російській дезінформації, на допомозі Україні та на зміцненні європейської оборонної промисловості.

“Три країни можуть вплинути на решту країн ЄС, якщо вони дійдуть згоди в ключових питаннях”, - сказав неназваний французький представник.

Прихід до влади польського уряду Дональда Туска дає підстави говорити можливість відновлення співпраці в так званому Веймарському трикутнику - між Німеччиною, Францією і Польщею, що був започаткованих 1991 року.