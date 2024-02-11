Західні посадовці розкритикували заяви Дональда Трампа щодо НАТО

Високопосадовці Заходу розкритикували колишнього президента Дональда Трампа після того, як він припустив, що США можуть не захистити від потенційного російського вторгнення союзників по НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону, повідомляє Reuters.

"Будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включаючи безпеку США, і піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у письмовій заяві. "Будь-яка атака на НАТО буде зустрінута об'єднаною і сильною відповіддю", - додав він.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав: "Девіз НАТО "один за всіх, усі за одного" є конкретним зобов’язанням. Підрив довіри до країн-союзників означає послаблення всього НАТО', – написав він на платформі X. "Жодна виборча кампанія не є приводом для гри з безпекою Альянсу", додав він.

Після коментарів Трампа міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало повідомлення "Один за всіх і всі за одного" з хештегом #StrongerTogether у своєму англомовному обліковому записі X.

"Нерозважливі заяви про безпеку #НАТО та солідарність за статтею 5 служать лише інтересам (президента Росії Володимира) Путіна", - цитує президента Ради ЄС Шарля Мішеля Reuters.

Стаття 5 договору НАТО говорить, що збройний напад на члена альянсу буде вважатися нападом на них усіх, що викликає колективну самооборону.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Виступаючи на передвиборчому мітингу в місті Конвей, штат Південна Кароліна, Трамп згадав історію, яку він вже розповідав раніше, щодо неназваного лідера однієї з країн НАТО, який вступив у суперечку з Трампом через його погрозу не захищати членів альянсу, які не виконують зобов’язань в межах НАТО щодо витрат на оборону, повідомляє агентство AP.

“Один із президентів великої країни підвівся і сказав: “Тобто, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви захистите нас?”, — сказав Трамп, слова якого цитує видання The Washington Post. “Я сказав: “Ви не заплатили. Ви порушник”. Він сказав: “Так, припустимо, що це сталося”. Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх робити все, що їм в біса заманеться”.

Білий дім різко розкритикував цю заяву колишнього президента, зазначивши, що вона є “жахливою і безглуздою” та шкодить національній безпеці США.

“Завдяки досвідченому керівництву президента Байдена, НАТО зараз є найбільшим [за розміром] і найбільш життєво важливим за всю історію”, — заявив речник Білого дому Ендрю Бейтс, якого цитує видання The Hill. “Заохочувати вбивчі режими до вторгнення до [країн] наших найближчих союзників є жахливим і безглуздим — і це ставить під загрозу національну безпеку США, всесвітню стабільність та нашу економіку вдома”.

«Ми чули про це раніше... Нічого нового під сонцем», — сказав єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв’ю французькому телебаченню LCI і додав: «Можливо, у нього проблеми з пам’яттю, насправді це була жінка-президент, не країни, а Європейського Союзу», – сказав Бретон, маючи на увазі президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн і її розмову з Трампом у 2020 році.

«Ми не можемо підкидати монету щодо нашої безпеку кожні чотири роки залежно від тих чи інших виборів, а саме президентських виборів у США», — сказав Бретон, додавши, що лідери Європейського Союзу розуміють, що блоку необхідно збільшити власні військові витрати та потужності.