Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Європу збільшити виробництво озброєнь, щоб підтримати Україну, і запобігти «потенційно десятиліттям конфронтації» з Москвою.

«НАТО не прагне війни з Росією. Але ми повинні підготуватися до протистояння, яке може тривати десятиліттями», – сказав він в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

Напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі і другої річниці російського вторгнення в Україну Єнс Столтенберг наполягає на тому, що союзникам «потрібно швидше відновити і розширити промислову базу, щоб збільшити поставки в Україну і поповнити власні запаси».

«Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого виробництва в умовах конфлікту», – пояснив генсек НАТО.

«Якщо Путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни», – сказав він, додавши, що найкращий захист зараз – підтримати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО.

Генсек НАТО зауважив, що президент Росії Володимир Путін готує економіку своєї країни до тривалої війни, «оскільки Росія спрямовує всю свою економіку на війну, ми також повинні зробити більше для нашої безпеки».

Наступного тижня міністри оборони НАТО зустрінуться в Брюсселі – за тиждень до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ключовим моментом переговорів стане засідання Контактної групи з питань обоони України.

У січня агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) підписало контракт на суму 1,2 мільярда доларів США на купівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Як сказав тоді генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виробництво боєприпасів є "абсолютною необхідністю, щоб ми могли продовжувати надавати підтримку Україні, тому що досі ми користувалися нашими запасами».

Днями стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія, йдеться у листі.

Як повідоляв раніше Голос Америки, 6 лютого по дорозі до Києва, у Варшаві, Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррелль закликав країни-члени ЄС тимчасово припинити експорт зброї до інших країн і натомість спрямувати його в Україну.

“Найшвидший, найдешевший і (най) ефективніший спосіб збільшити наші поставки боєприпасів в Україну — припинити експорт до третіх країн. І це те, що можуть зробити лише країни-члени — і це було моє прохання”.

Боррель також зазначив, що до кінця березня Україна може отримати близько 520 000 артилерійських боєприпасів з обіцяного раніше Євросоюзом мільйона.

Як раніше повідомляв Голос Америки, 31 січня у відкритому листі опублікованому Financial Times лідери п’яти європейських держав на тлі “не виконання” Євросоюзом зобов’язання надати Україні мільйон снарядів до кінця березня закликали блок вдатися до негайних і реальних дій для адекватного озброєння України з метою забезпечити її перемогу у війні з Росією.

Того ж дня, відповідаючи на питання журналістів, як на ситуацію в Україні впливає брак артилерійських снарядів, та щодо заяв Європейського Союзу про відставання у планах з виробництва артснарядів для України, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі зазначив, що це ще раз підкреслює нагальну необхідність ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування для України.

“Артилерійські снаряди залишаються одним із найбільш вживаних боєприпасів на полі бою. Абсолютно важливо, щоб ми отримали це фінансування для України, щоб ми могли повернутися до лідерства у світі в підтримці України та забезпечити її здатність захищати себе”, – заявив Кірбі.