Лідери Європейського Союзу вимагають від блоку реальних дій щодо озброєння України

Ми закликаємо друзів і партнерів України знову взяти на себе зобов'язання щодо сталої довгострокової військової підтримки України як спільної європейської відповідальності

ЄС “не виконав” зобов’язання надати Україні мільйон снарядів до кінця березня, однак, блок має вдатися до негайних і реальних дій для адекватного озброєння України з метою забезпечити її перемогу у війні з Росією.

Про це 31 січня написали у відкритому листі опублікованому Financial Times лідери п’яти європейських держав, включно з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем’єр-міністрами Данії Метте Фредеріксен, Чехії Петром Фіалою, Естонії Каєю Каллас і Нідерландів Марком Рютте.

“Україна має недостатню кількість артилерійських боєприпасів. І зобов’язання щодо військової підтримки ризикують не відповідати потребам України”, - зазначено в листі. Що стосується обіцяного надання Україні мільйона артилерійських снарядів до кінця березня 2024 року, то, зазначають автори, “жорстка правда – ми не досягли цієї мети”.

Відтак європейські лідери закликають терміново інтенсифікувати зусилля з надання тривалої військової допомоги Україні.

“ЄС та його країни-члени повинні поновити зусилля та посилити військову підтримку, і треба продовжити це робити колективно”, - йдеться в листі.

"Ми закликаємо друзів і партнерів України знову взяти на себе зобов'язання щодо сталої довгострокової військової підтримки України як спільної європейської відповідальності, - додали автори листа. - Тільки тоді Україна зможе успішно захиститися від російської агресії”.

Це питання нашої спільної європейської безпеки, а для мужніх жінок і чоловіків Збройних сил України – питання життя і смерті

Лист було оприлюднено напередодні екстреного саміту ЄС, який відбудеться 1 лютого в Брюсселі. Як зазначає Financial Times, на порядку денному буде постачання Україні як зброї, так і коштів.

Зокрема, лідери ЄС планують обговорити пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро, проти якого висловлювалася Угорщина.

Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, ЄС вже надав Україні фінансової та військової підтримки загальною вартістю близько 68 мільярдів євро.

“Це питання нашої спільної європейської безпеки, а для хоробрих жінок і чоловіків Збройних сил України – питання життя і смерті”, - підкреслили автори листа.

Найбільшим донором України серед країн ЄС допоки виступала Німеччина, яка надала загалом 17,1 мільярда євро військової допомоги, згідно з розрахунками Кільського інституту нагадує Politico .

За загальною сумою допомоги Україні країнами Європи Велика Британія посіла друге місце, витративши 6,6 мільярда євро. На третьому місці - Польща з 3 мільярдами євро.

Натомість Франція, яка прагне реформувати європейську оборонну індустрію, щоб ЄС міг підтримувати Україну навіть без допомоги США, допоки надала Україні загалом 533 мільйони євро військової допомоги.

Росія нікого не чекає, і нам потрібно діяти зараз. Якщо Україна програє, довгострокові наслідки та витрати будуть набагато вищими для всіх нас. Ми, європейці, несемо особливу відповідальність. Тому треба діяти. Від цього залежить майбутнє Європи

Водночас повідомляє The Guardian, спроби Європейської служби зовнішньої діяльності, на прохання Німеччини, встановити заплановані витрати на 2024 рік і далі кожної країни-члена ЄС зустріли опір з боку деяких країн, які відмовилися розкривати свої зобов'язання, сприяючи поширенню підозр, що деякі країни надто широко використовують конфіденційність військових планів.

Тим часом Кільський інститут зазначає, що між серпнем і жовтнем 2023 року відбулося майже 90-відсоткове зменшення внесків порівняно з тим самим періодом 2022 року, а загальна вартість нових пакетів допомоги, запропонованих за цей період склала 2,11 мільярда євро, що є найменше від січня 2022 року.

“Ми повинні відновити нашу рішучість і подвоїти наші зусилля, щоб забезпечити підтримку нашої підтримки стільки, скільки буде потрібно. Сьогодні актуальним є забезпечення боєприпасами та системами озброєння, включно з гаубицями, танками, БПЛА та засобами протиповітряної оборони, які так необхідні Україні на землі. Зараз. Оскільки нові замовлення, які ми роздаємо сьогодні, надійдуть на поле бою лише наступного року”, - підсумували автори листа.

“Росія нікого не чекає, і нам потрібно діяти зараз. Якщо Україна програє, довгострокові наслідки та витрати будуть набагато вищими для всіх нас. Ми, європейці, несемо особливу відповідальність. Тому треба діяти. Від цього залежить майбутнє Європи”.