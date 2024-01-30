Польща, Німеччина та інші країни Європи серед найбільших покупців зброї США в рекордному 2023 р.

Державний департамент США повідомив, що 2023 року експорт американської зброї та військової техніки сягнув рекордного показника $238 мільярдів.

На тлі російської війни проти України, що стала найбільшим збройним конфліктом у Європі з часів Другої Світової війни, найбільшими покупцями стали європейські держави.

З огляду на російську агресію країни НАТО збільшили військові видатки, щоб посилити свої армії і поповнити арсенали, частину яких передали на допомогу Україні.

Також одним з наслідків великих російських втрат в Україні стало те, що коментатори називають зниженням на міжнародному ринку довіри до російської зброї, яка у деяких випадках виявила недосконалість у порівнянні з західними відповідниками.

Зокрема сусідня з Україною Польща придбала американські бойові гелікоптери Апачі на $12 млрд, мобільні системи ракетного залпового вогню Himars на $10 млрд, танки M1A1 Abrams на $3,75 мільярда і системи протиракетної оборони на $4 млрд.

Великим покупцем була також Німеччина, яка замовила військові гелікоптери Чінук на $8,5 млрд і ракети класу повітря-повітря AIM-120C-8 на $3 мільярди.

Чехія витратила $5,6 млрд на літаки F-35 jets та боєприпаси до них.

Болгарія придбала бронемашини Страйкер на $1,5 мільярда.

У повідомленні Держдепартаменту вказано, що “надання зброї і торгівля зброєю є важливими інструментами закордонної політики США, які мають потенційні довготермінові наслідки для регіональної та глобальної безпеки”.

Росія тривалий час була другим після США експортером зброї у світі, а найбільшими її клієнтами були Індія, Китай, Єгипет тощо.

Але на тлі війни не виснаження проти України і в умовах західних санкцій Росія була вимушена мобілізувати свої потужності для власної армії і навіть вдатися до придбання зброї зокрема в Ірану та Північної Кореї.

Москва заперечує, що використовує у війні проти України іранські БПЛА та північнокорейські боєприпаси, але українські та інші офіційні представники подавали те, що вони називали доказами такої зброї.

В Азії значним покупцем американської зброї була Південна Корея, яка придбала літаки F-35 на $5 мільярдів і гелікоптери Чінук на $1,5 млрд.

Японія планує витратити $1 млрд на авіасистему раннього попередження і контролю E-2D Hawkeye.