Якби американці не допомогли Україні, російські безпілотники полетіли б на європейські столиці і американський бізнес у Європі – Пентагон

Якби США не надали допомогу Україні під час повномасштабного російського вторгнення, Росія позбавила б Україну незалежності та надсилала з її території ракети і безпілотники на Європу, вважає високопосадовиця Пентагону.

Під час зустрічі із журналістами у Фонді захисту демократій (FDD) Селеста Валландер заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки та колишня радниця президента Барака Обами, сказала, що якби Україна не втрималася, у небезпеці були б військові сили США і американський бізнес, що працює у Європі.

"Тими БПЛА, які, як ви спостерігаєте, росіяни надсилають з Криму по українських містах, вони могли б атакувати європейські столиці. Ті крилаті ракети, які росіяни використовують проти української критично важливої енергетичної інфраструктури, вони загрожували б союзникам США по НАТО", – вважає Валландер.

За її словами, у небезпеці були б американці в Європі – від військових, бізнесменів, та простих громадян – до американських студентів, які вчаться у Європі за програмами обміну.

Усьому цьому запобігла американська підтримка України та насамперед мужність і майстерність українців, переконана Валландер.

Загроза російських обстрілів Європи

Але справа ще не закінчена і загроза від Росії не усунена, наголосила посадовиця Пентагону.

Росія, нагадала вона, налагодила відносини з Північною Кореєю, Китаєм та Іраном, щоб обійти накладені на неї санкції.

Ми цілком можемо повернутися до сценарію 2022 року та до загрози російських обстрілів Європи

І загроза для Європи досі актуальна у світлі затримок із голосуванням у Конгресі США щодо допомоги Україні.

“Українці навчилися воювати, вони стримують росіян, зірвали їхні операції у Чорному морі, відновили експорт зерна, забезпечуючи Глобальний Південь необхідним. Але оскільки ми не можемо постачати їм боєприпаси, засоби ППО, запчастини, потрібні на фронті, то ми цілком можемо повернутися до сценарію 2022 року та до загрози обстрілів Європи”, – застерігає Валландер.

Для американців вона також наголосила, що Сполучені Штати посідають 16-те місце у світі з точки зору співвідношення ВВП держави до наданої допомоги Україні.

Перемога України – це її незалежність і збереження кордонів

Заступниця міністра оборони США також сформулювала, як у її розумінні виглядає перемога України:

“Це Україна, яка продовжує залишатися суверенною державою, визнаною у межах своїх міжнародно визнаних кордонах, незалежна країна, яка самостійно визначає свою політику національної безпеки, свою зовнішню політику. Її економічна політика визначається українським народом та його демократично обраним керівництвом. І це цілі, які ми ставимо перед собою”.

Валландер також зазначила, що є багато спекуляцій щодо можливості переговорів між Україною та Росією, але наголосила, що це вирішувати тільки самим українцям. А США, за її словами, підтримують територіальну цілісність України, її суверенітет, незалежність і право обирати.

2024: українські рішення та американські поради

Щодо цілей на 2024 рік, посадовця прокоментувала:

“Сподіваюся, ми зможемо знову активізувати нашу підтримку шляхом успішного вирішення питань у Конгресі. Ми сформулюємо безпекову допомогу для ресурсних операцій, необхідних для досягнення цілей, визначених керівництвом України та підтверджених найкращими військовими порадами”.

Конкретикою щодо таких операцій посадовиця не поділилася з міркувань оперативної безпеки.

“Українці вирішують, як їм діяти. Ми дійсно озвучуємо їм наші поради. У нас дуже міцні стосунки. Ми маємо великий авторитет і довіру між політичним керівництвом США та України, у відносинах між військовими”, – наголосила Валландер.

Щодо членства у НАТО, посадовиця сказала, що це –політичне рішення, а не технічне:

“Україна дуже чітко заявляє, що прагне стати членом НАТО. Ми це підтримуємо. Працюємо з Україною над програмами відповідності стандартам оперативної сумісності, розбудови оборонних інституцій, тобто ми повністю підтримуємо це прагнення і ми співпрацюємо”.

Умовами вступу України до НАТО занадто рано спекулювати, тому що Україна наразі не у тій ситуації

Конкретними умовами вступу України до НАТО, каже посадовиця, “занадто рано спекулювати”, тому що Україна наразі “не у тій ситуації”.

Сьогодні, за її словами, варто “пропрацювати 2024 рік” та забезпечити Україну спроможностями – економічними та військовими – для досягнення її цілей.

Серед планів Пентагону – також допомогти українцям у подальших навчаннях, яких вони потребуватимуть, коли залучать нових солдатів”.

“Ми підтримуємо Україну, ми хочемо, щоб Україна була суверенною, незалежною та безпечною, щоб український народ міг жити європейським життям, яке він обрав, та мав безпеку і процвітання”, – підсумувала Валландер.

Посадовиця додала, що фінансова підтримка України – це не лише інтерес національної безпеки США, але і моральний обов'язок через зобов'язання за Будапештським меморандумом про гарантії безпеки.

Це був компроміс, на який Україна пішла, відмовившись від ядерної зброї.