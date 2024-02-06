Боррель прибув до Києва висловити “непохитну підтримку” ЄС Україні після ухвалення блоком пакету допомоги обсягом 50 мільярдів євро

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррелль прибув до Києва у вівторок, 6 лютого, щоб підкреслити “непохитну підтримку” ЄС Україні на тлі ухвалення Євросоюзом 1 лютого пакету допомоги країні вартістю 50 мільярдів євро.

Цей візит також відбувається на тлі дедалі більш жорстких суперечок між республіканцями й демократами у Конгресі США, які поставили під загрозу прийняття змін до імміграційного законодавства й ухвалення прив’язаної до них допомоги Україні загальною обсягом понад 60 мільярдів доларів.

“Повернувся до Києва у свій четвертий візит з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку України з боку ЄС – у військовій частині, у фінансовій частині [з огляду на] новий механізм [фінансової допомоги] Україні, а також у частині реформування на шляху до ЄС”, - написав Боррель на своїй сторінці в мережі Х.

Найшвидший, найдешевший і (най) ефективніший спосіб збільшити наші постачання боєприпасів в Україну — припинити експорт до третіх країн

По дорозі до Києва, Боррель зупинився у Варшаві, де закликав країни-члени ЄС тимчасово припинити експорт зброї до інших країн і натомість спрямувати його в Україну.

“Важлива частина нашої продукції експортується в треті країни”, - зазначив дипломат, якого цитує Euronews, не називаючи конкретні країни.

“Найшвидший, найдешевший і (най) ефективніший спосіб збільшити наші поставки боєприпасів в Україну — припинити експорт до третіх країн. І це те, що можуть зробити лише країни-члени — і це було моє прохання”.

Боррель також зазначив, що до кінця березня Україна може отримати близько 520 000 артилерійських боєприпасів з обіцяного раніше Євросоюзом мільйона. Водночас за його словами, Україна також купує велику кількість зброї в ЄС, не покладаючись лише на пожертви.

“Не вірте, що існують лише пожертви. Наша індустрія виробляє, щоб пожертвувати, і виробляє, щоб продавати – і виробляє, щоб продавати іншим”, – сказав Боррель, якого цитує Euronews. “Тому найкращий спосіб продати більше Україні або пожертвувати більше Україні – це спробувати сказати іншим (клієнтам): “Будь ласка, зачекайте, ви не перебуваєте у стані війни, ви можете почекати кілька місяців”, – і перенаправити цю продукцію в Україну”.

Боррель назвав це політичним рішенням, яке мають ухвалити країни-члени ЄС.

Також у вівторок, 6 лютого, як повідомляє Голос Америки, Україну відвідає голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафал Гроссі, який планує побувати на Запорізькій АЕС.

Гроссі зазначив, що він розмовлятиме з офіційними особами та оцінюватиме “все ще крихку ситуацію з ядерною безпекою та [загальною] безпекою на об’єкті”, який перебуває під контролем Росії.

Окрім занепокоєння щодо безпеки ядерного палива на ЗАЕС, МАГАТЕ також висловило стурбованість щодо скорочення кількості персоналу, який там працює. Як відомо, Запорізька атомна електростанція є найбільшою в Європі.