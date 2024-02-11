Чи зможуть західні пілоти у відставці стати на захист українського неба - пояснив льотчик ПС ЗСУ

Зараз досвідчені західні пілоти у відставці не можуть захищати українське небо. Такою оцінкою із Голосом Америки поділився український пілот Фантом.

"Звісно, якби вони були на своїх літаках, це б збільшило наші шанси, але ви знаєте, є ліміти і нюанси", - додав він.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, що F-16 стануть ефективною зброєю у складі ЗСУ в разі інтегрування в усю систему оборони.

"Всі операції, які проводять західні партнери, не проводяться окремою якоюсь групою. Це дуже велика і складна підготовка, складна місія навіть для досягнення якихось невеличких цілей і задач. Але це допомагає збільшити ефект, збільшити ймовірність досягнення цієї мети і зменшити ризики на пілотах, які виконують завдання. Тому звісно, виконувати завдання на F-16 самотужки - це буде важко", - додає Фантом.

Також український льотчик зауважив, що Україні може стати у пригоді досвід пілотів у відставці, однак "зараз реалії повітряних боїв, повітряної ситуації в Україні кардинально відрізняється від тих ситуацій, які мали у своїй кар'єрі ті пілоти".

"Ви знаєте, що ми очікували цих пілотів ще на початку вторгнення. З перших днів пам'ятаєте, як наші громадяни благали закрити небо, щоб ті ракети не падали на голову нашим співвітчизникам і врятували життя. Але на жаль, Збройні Сили, Повітряні Сили України були вимушені продовжувати боротися самостійно, звісно, не без допомоги наших країн-партнерів з озброєнням і не тільки", - нагадав Фантом.

Він додав: "Щодо теперішніх реалій, то так, звісно, нам хотілося б бачити пілотів у відставці, досвідчених пілотів F-16 в небі України, але командування Повітряних сил зробило аналіз, взяло всі дані, які у нас є, ті терміни, які у нас будуть, проаналізували і пройшли до висновку, що нагальної потреби іноземних пілотів в небі України немає".

Повне інтерв'ю з українським пілотом Фантомом читайте тут.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки підполковник ВПС США у відставці Ден Гемптон заявляв, що готовий ставати на захист українського неба.