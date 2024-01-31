Китай та Росія об'єднуються проти Заходу, кажуть в Конгресі і наголошують на важливості допомоги Україні

Підтримка України важлива і як засіб стримування Китаю, який прагне очолити вісь супротивників США. Про це говорили учасники слухань в Конгресі, які провів Тимчасовий комітет Конгресу США, що досліджує питання Китаю.

Китай, Росія та Корея об'єднуються проти Заходу, каже конгресмен-республіканець Майк Галлагер, який головував на слуханнях у вівторок.

"Авторитарні країни об’єднуються проти нас. Це не окрема проблема, а різні обличчя однієї", - каже політик.

Те, що раніше було групкою ізгоїв авторитарних країн, що створюють проблеми, тепер виглядає як вісь під проводом Китайської компартії. Сі, Путін, Аятолла Хаменеї, Кім Че Ин та ХАМАС

В підготованому до оголошення вступному слові Галлагер зауважив, що після двох років повномасштабної війни Росії в Україні "агресори близькі як ніколи і, гірше того, залучають до себе Іран та Північну Корею, прикриваючи ХАМАС та його терор проти Ізраїлю".

"Те, що раніше було групкою ізгоїв авторитарних країн, що створюють проблеми, тепер виглядає як вісь під проводом китайської компартії. Сі, Путін, аятола Хаменеї, Кім Че Ин та ХАМАС", - йдеться в письмовому вступному слові.

Відкриваючи слухання, Галлагер згадав, як Черчиль назвав озброєння Німеччини перед Другою світовою війною штормом, що насувається: "Сьогодні шторм насувається знову. Ми бачимо, як Китай проводить найбільше за мирний час нагромадження військ щонайменше з часів Другої світової. І він має охочих друзів в Тегерані, Москві та Пхеньяні. Тому ми маємо подумати про уроки історії".



Комуністична партія Китаю, йдеться в тексті виступу Галлагера, є "основним банкіром та постачальником російської війни в Україні і споживачем номер один іранської нафти"… Росія застосовує іранські дрони та боєприпаси, щоб вбивати українців. Путін готується придбати іранські балістичні ракети, а Північна Корея доставила більше тисячі контейнерів військового обладнання, щоб допомогти російській війні".

Колишній очільник ЦРУ Майк Помпео, запрошений на слухання, погодився, що конфлікти, які зараз переживає світ, пов'язані.

"Всі ці питання пов'язані. Це не незалежні стратегії. Вони можуть розвиватись в незалежних театрах дій. Але не помиляйтесь, іранські дрони йдуть до Росії, щоб вбивати українських дітей. Російські енергоресурси йдуть до Китаю, китайські напівпровідники йдуть до російської оборонної індустрії. Іранська нафта йде як до Росії, так і до Китаю. Вони діють, щоб зашкодити тому, що для нас найважливіше вдома", - заявив Помпео під час слухань.

Сі Цзіньпін слідкує, чи буде нова допомога Україні від США

Китайський правитель Сі Цзіньпін уважно спостерігає за тим, що відбувається у США, заявляли законодавці. Під час слухань конгресвумен-демократка Кейті Кастор звернулась до запрошеного експерта, колишнього директора ЦРУ Леона Панетти з проханням прокоментувати, який сигнал затримки із затвердженням нового пакету допомоги Україні в Конгресі США надсилають Китаю.

Наводимо їхній діалог.

Кейті Кастор: В 2022, коли Путін вдерся до України, США, президент Байден та НАТО допомогли зібрати волелюбні сили в усьому світі, щоб підтримати Україну. Який урок, на вашу думку Сі Цзіньпін, КНР, винесли із того, як швидко сформувалась коаліція?

Леон Панетта: Як я вказав у своєму вступному слові, я вважаю, що Росія та Китай стали більш агресивним, тому що вони відчули слабкість США, що Сполучені Штати усуваються від провідної ролі, від альянсів, і не проводять цю лінію щодо агресії. Я вдячний, що президент Байден і наші союзники по НАТО провели цю лінію для Путіна. Гадаю, Путін цього не очікував. Надзвичайно важливо, що була проведена ця лінія. Ми сказали: "Якщо ви перетнете цю лінію, то будуть заходи, що зашкодять вашій економіці, ми надамо військову допомогу і зміцнимо НАТО". Це був чіткий меседж. І найголовніший сигнал був, що українці, адже вони є хоробрими воїнами, зупинили російське вторгнення. Це привернуло увагу Сі Цзіньпіна. І те, що це вторгнення зупинено, те що союзники зібрались, щоб допомогти Україні – це потужний сигнал для Сі, щоб він двічі подумав про Тайвань.



Кейті Кастор: Якраз в той час Путін і Сі сказали, що немає обмежень поглибленню відносин. Вони заявили це публічно, щоб надіслати меседж світові і, гадаю, ви праві, що міцність цієї коаліції надіслала меседж Китаю і Сі, але зараз, як видається, вони чекають на американські вибори. Вони сподіваються на зміну в політиці і бачать, що Конгрес не зміг схвалити додаткове фінансування, щоб підтримати народ України. Який сигнал отримує Сі з того, що Конгрес не об’єднаний в допомозі Україні в протистоянні цій агресії Путіна?



Леон Панетта: Я думаю, як казав Марк Маллен, розбрат у Вашингтоні є загрозою для національної безпеки. Бо демократія - це про нашу здатність функціонувати, розв’язувати проблеми. Сила демократії в тому, щоб республіканці та демократи сіли і досягнули прогресу щодо запиту на додаткове фінансування з оборони, з міжнародних питань. Якщо це не працює з будь-якої причини, це надсилає поганий сигнал світові, що Сполучені Штати не є потужною демократією. Розбрат у Вашингтоні шкодить довірі до нас у світі.

Кейті Кастор: На вашу думку, що вони (Путін та Сі) зараз думають зробити, якщо США не допомагають демократіям і особливо народу України?



Леон Панетта: Сі дуже добре поінформований про те, що відбувається, в плані нашої країни, як і Путін. І коли він бачить розбрат, що ми не можемо зібратись і вчинити правильно, то вони відчувають слабкість, і це їх спонукає за нагоди скористатись із цього. Тобто, якщо ми не затвердимо додаткове фінансування, ми зіграємо на руку Сі Цзіньпіну, на руку Путіну і наша сила зазнає шкоди не ззовні, а зсередини.



Помпео не погодився з оцінками Панетти щодо політики адміністрації колишнього президента Дональда Трампа з міжнародних альянсів, щодо якої Панетта висловлювався, відповідаючи на перше питання Кастор. Помпео вказав, що політика стримування зовнішніх ворогів працювала добре за президентства Трампа, і саме адміністрація Трампа першою прийняла рішення надати Україні летальну зброю, і наголосив, що повномасштабне вторгнення до України відбулось вже після завершення президентства Трампа.

Китайський міністр оборони поговорив з російським колегою про співпрацю

Слухання відбулись напередодні зустрічі новопризначеного міністра оборони Китаю Дон Юна з російським міністром оборони Шойгу 31 січня у відеоформаті.

Юна призначено на посаду місяць тому, а його попередник Лі Шанфу зник із уваги громадськості в серпні.

Юн заявив Шойгу, що "просуватиме двосторонні військові відносини, які б вийшли на вищий рівень, щоб відіграти навіть більшу роль в забезпеченні безпеки та миру", наводять видання текст повідомлення про китайського відомства.