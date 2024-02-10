Критика з Європи: американські сенатори остерігаються жорстких запитань про Україну на безпековій конференції у Мюнхені

Близько 30-ти американських сенаторів вирушать на безпекову конференцію у Мюнхені, що розпочнеться наступного тижня, 16-го лютого у столиці німецької землі Баварії. Їм доведеться коментувати “відмову Україні” у відповідь на жорсткі запитання від європейських колег, якщо ситуація не зміниться до суботи, припускає The Washington Post.

За інформацією видання, сенатор-демократ Шелдон Вайтгауз цього тижня виглядав розчарованим тим, що йому доведеться очолити делегацію на Мюнхенську конференцію з безпеки, оскільки Конгрес досі не схвалив додаткові кошти для підтримки України проти російської агресії.

Він навіть висловив сподівання, що делегацію "не закидають яйцями" у Мюнхені.

Очікуване голосування у Сенаті може відбутися до середини тижня. Ухвалення рішення на користь України “зробить подорож Атлантичним океаном набагато приємнішою” для американських сенаторів, пише WP.

Щорічна конференція з питань безпеки у Німеччині, нагадує видання, протягом тривалого часу демонструвала трансатлантичну єдність, зокрема, проти агресивних планів президента Росії Володимира Путіна.

Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл торік перед поїздкою до Мюнхена заявляв, що небагатьом республіканцям, які “здається, не зацікавлені в успіху України”, приділяється надто багато уваги, нагадує газета. І водночас констатує – цього року їх стало більше.

У четвер лише 17 республіканців у Сенаті проголосували разом із 50-ма членами Демократичної партії за просування вперед у дебатах щодо заходів національної безпеки.

Республіканці повинні залишатися твердими у своїй підтримці України, інакше їхня партія стане обличчям капітуляції перед Путіним

Один із них, сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що його однопартійці “повинні залишатися твердими у своїй підтримці України, інакше їхня партія стане обличчям капітуляції перед Путіним”.

Він також наголосив, що американська підтримка важлива не лише для України, але і як сигнал для усіх союзників США у світі:

“В Україні люди в розпал зими в окопах, їх бомблять і вони гинуть, –сказав Тілліс. – Сигнал від Сполучених Штатів важливий не лише для морального духу тих бійців, які роблять це щодня протягом останніх двох років, але також для 50-ти країн, які також є частиною цієї коаліції”.

"Зростаюча стурбованість у Європі щодо протистояння між президентом-демократом і республіканцями"

Сенатор-демократ Кріс Кунс сказав, що очікує почути запитання від європейських колег: “Чи можемо ми розраховувати на вас?”

Кунса жартівливо назвав своїм “близнюком” канцлер Німеччини Олаф Шольц, який побував у Вашингтоні цього тижня.

Шольц заявив про зростаючу стурбованість в Європі щодо протистояння між президентом-демократом і республіканцями в Палаті представників щодо фінансування України. І, як повідомляв Голос Америки, наголосив на провідній ролі США у підтримці України.

“Без підтримки Сполучених Штатів і без підтримки європейських держав Україна не матиме шансу захистити власну країну”, – сказав Шольц.

Такої ж думки і голова Комітету закордонних справ норвезького парламенту Іне Еріксен Сорейде, яка заявила:

“Ми не зможемо заповнити прогалину, якщо США відійдуть… Якщо [президент Росії Володимир] Путін виграє війну, це підбадьорить його, це підбадьорило б Китай, це підбадьорило б Іран, це надало б сміливості Північній Кореї”.

Критика з Європи

Американські сенатори вже зазнають критики з Європи. Так, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у мережі Х:

“Шановні сенатори-республіканці Америки. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати свободу та незалежність, напевно, сьогодні повертається в могилі. Ганьба”.

“Мене не хвилює, що ви думаєте”, – емоційно відповів на цю заяву сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коли її продемонстрували на плакаті у залі Сенату.

Якщо ви не хочете ще одного Перл-Харбора, краще послухайте нас

Крім того, європейські законодавці висловлюють жорсткі попередження щодо затримки пакета допомоги Україні з американського боку. “Якщо ви не хочете ще одного Перл-Харбора, краще послухайте нас”, – цитує видання Foreign Policy Жиґімантаса Павільоніса, голову комітету закордонних справ литовського парламенту.

“Здається, ми віддалилися один від одного”, – застерігає своєю чергою Діля Міст Ейнарсдоттір, голова комітету закордонних справ парламенту Ісландії.

А голова комітету закордонних справ парламенту Швеції Арон Емільссон заявив: “Якщо нам разом зі США не вдасться зупинити Росію в Україні, це питання часу, чи буде війна проти НАТО в цілому, і це буде набагато дорожче”.