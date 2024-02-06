Європа закликає США допомагати Україні так, щоб розбити надії Путіна

Європейські лідери наголошують на потребі більшої підтримки України і нагадують про важливу роль США на тлі політичних суперечок у Вашингтоні, які затримують рішення про американську допомогу Україні.

Це дуже очевидно: він (Путін) сподівається, що настане час, і ми не захочемо продовжувати.

Чільний представник Європейського Союзу Жозеп Борель, який відповідає за зовнішню політику і безпеку, 6 лютого прибув до Києва, повідомивши зокрема, що буде обговорювати виконання затвердженої нещодавно кількарічної програми допомоги ЄС для України на 50 мільярдів євро.

Борель також згадав, що обговорюватиме військову підтримку України і реформи на шляху до українського членства у ЄС.

Перед Києвом Жозеп Борель зупинявся у Варшаві, де міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив стурбованість тим, що росіяни, як він сказав, "на фронті мають перевагу над Україною" у кількості озброєнь і зокрема в кількості боєприпасів.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц, уряд якого став найбільшим після США постачальником зброї Україні заявив, що збільшення підтримки України має переконати російського президента Владіміра Путіна в марності його надій на те, що українці опиняться без допомоги.

Шольц 9 лютого має бути у Вашингтоні, де очікують, що він закликатиме американських політиків розблокувати рішення про допомогу США Україні.

Німеччина і Франція за більшу допомогу

“Я дуже виступаю за те, щоб США і Європа і всі країни Європи зробили такий внесок, щоб надії російського президента пересидіти, не здійснилися. Це дуже очевидно: він сподівається, що настане час, і ми не захочемо продовжувати. А сигнал США і Європи в його бік має бути такий: це не спрацює”, - сказав Олаф Шольц 5 лютого у Берліні на зустрічі з французьким прем'єр-міністром Ґабріелем Атталем.

Прем’єр-міністр Франції підтвердив, що Париж погоджується з необхідністю збройної допомоги для оборони України від російської агресії.

“Ми далі будемо підтримувати Україну. Ми будемо робити внесок фінансовими інвестиціями і військово-технічними засобами, щоб допомогти українцям. Є питання щодо обсягів. Є питання також щодо типу озброєнь, що надаються для допомоги українцям”, - сказав Ґабріель Атталь.

Він окремо наголосив, що французький президент Еммануель Макрон зобов’язався надавати Україні додаткові крилаті ракети SCALP і, як було сказано, "нові типи бомб".

Таке наголошування лунало як зауваження стосовно того, що уряд Німеччини досі не задовольнив прохання України надати українській армії німецькі крилаті ракети Taurus.

Німеччина стала провідним постачальником Україні бронетехніки, систем протиповітряної оборони, а також амуніції і спорядження.