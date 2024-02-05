В Республіканській партії критикують законопроєкт про кордон, який серед іншого передбачає фінансування для України

Запропонований в Сенаті законопроєкт, який передбачає імміграційну реформу та забезпечує додаткове фінансування для України, Ізраїлю та інших зовнішньополітичних пріоритетів США викликав критику низки законодавців від республіканської партії.

Сенатор-республіканець Стів Дейнс (Монтана), голова виборчої кампанії Республіканської партії в Сенаті, заявив у понеділок, що не підтримає домовленість політиків обох партій щодо безпеки кордону, оприлюднену в неділю ввечері .

"Я не можу підтримати законопроєкт, який не забезпечує безпеку кордону, надає нелегальним іммігрантам адвокатів за рахунок платників податків і мільярди доларів радикалам, які підтримують відкриті кордони. Я кажу ні", – написав Дейнс у дописі в мережі Х.

Дейнс додав, що президент Байден замість цього повинен використати свої існуючі повноваження, щоб відновити політику Трампа, яку він скасував, серед іншого впровадити політику "Залишайся в Мексиці" та відновити будівництво стіни на кордоні. Раніше представники Демократичної партії вказували, що застосування виконавчих повноважень може бути недієвим, бо, ймовірно, призведе до оскаржень в судах.

Лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз також різко розкритикував угоду про кордон у неділю ввечері та заявив, що вона не отримає схвалення Палати.

"Дозвольте мені ясно сказати: законопроєкт про кордон у Сенаті не отримає голосів в Палаті представників", — написав конгресмен Скаліз в мережі Х. Тим часом офіційний обліковий запис Республіканської палати представників в мережі X розпочав кампанію проти угоди, написавши в соціальних мережах: #вбитизаконопроєкт.

Натомість сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, один зі співавторів двопартійної угоди про безпеку кордону в Сенаті, відповів на критику однопартійців, в тому числі спікеру Палати представників США Майку Джонсону, які, за його словами, поспішили засудити закон.



Сенатор висловив жаль, що Джонсон засудив законопроєкт, не витративши більше часу на ознайомлення з деталями реформи, яка пропонується в законопроєкті.

"Тепер ми повинні визначити, чи будемо ми просто скаржитися? Чи збираємося ми насправді... змінити стільки, скільки зможемо, якщо у нас буде така можливість?", - сказав він в інтерв'ю канал у Fox & Friends.

Як повідомляв раніше Голос Америки, представлений в неділю законопроєкт передбачає 60 мільярдів доларів для України на підтримку у війні з Росією, 14 мільярдів на безпекову допомогу Ізраїлю та 10 мільярдів на гуманітарну допомогу цивільним особам у зонах конфлікту, таких як Україна, Сектор Гази та Західний берег річки Йордан. Ще 2,4 мільярда доларів підуть на фінансування військових зусиль США для протидії нападам у Червоному морі, тоді як 4,8 мільярда доларів підуть на підтримку партнерів, які зіткнулися з китайською агресією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Лідер більшості в Сенаті сенатор-демократ Чак Шумер назвав законопроєкт "монументальним кроком до зміцнення національної безпеки Америки за кордоном і вздовж наших кордонів".

«Я знаю, що переважна більшість сенаторів хочуть це зробити, і для швидкого просування потрібна двопартійна співпраця. Сенатори повинні заглушити шум від тих, хто хоче провалу цієї угоди заради своїх власних політичних завдань», - йдеться в заяві Шумера.

Своєю чергою лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл також закликав законодавців та адміністрацію діяти, наголосивши на нагальності вирішення кризи на кордоні.

"Настав час змусити президента почати наводити порядок, а також спорядити майбутніх лідерів системою, яка працюватиме, і новими екстреними інструментами для відновлення порядку. Я вдячний сенатору-республіканцю Ленкфорду за невтомну працю, щоб гарантувати, що законопроєкт про додаткове фінансування почнеться з прямих і негайних рішень кризи на нашому південному кордоні. Поки суверенітет Америки випробовується тут, удома, довіру до нас випробовують знахабнілі супротивники по всьому світу. Сенат повинен уважно розглянути можливості, які відкриваються перед нами, і підготуватися до дії", - йдеться в заяві Макконнелла.

Як раніше повідомляв Голос Америки, спікер Палати представників Майк Джонсон у неділю попередив, що "якщо цей законопроєкт надійде до Палати представників, він буде нежиттєздатним".

"Я побачив достатньо, - йдеться в соцмедійному дописі спікера, опублікованому в понеділок. - Законопроєкт навіть гірше, ніж ми очікували і навіть близько не зупиняє катастрофу на кордоні, яку створив президент. Як каже головний перемовник від демократів: за цим законом "кордон не закриється ніколи". Якщо цей законопроєкт надійде до Сенату, він буде нежиттєздатним".

Колишній президент США Дональд Трамп також розкритикував двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів, назвавши його в понеділок «побажанням смерті» для Республіканської партії.

"Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і побажанням смерті для Республіканської партії…Не будь дурними!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію. Це не повинно бути пов’язане з іноземною допомогою в будь-якій формі чи формі!", - написав Дональд Трамп в мережі Truth Social.

Президент Джо Байден високо оцінив законопроєкт Сенату, сказавши, що він "включає найжорсткіший і найсправедливіший набір реформ щодо захисту кордону за десятиліття".

"Тепер республіканці Палати представників мають прийняти рішення. Вони хочуть розв'язувати проблему? Або вони хочуть продовжувати грати в політику з кордоном? - йдеться у заяві Байдена. - Я прийняв рішення. Я готовий розв'язати проблему. Я готовий захистити кордон".

Лідер більшості в сенаті Чак Шумер планує розпочати голосування щодо цього законопроєкту вже у середу.