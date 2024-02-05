"Навіть гірше, ніж ми очікували" - спікер Джонсон розкритикував новий законопроєкт Сенату США про захист кордону та допомогу Україні

"Якщо цей законопроєкт надійде до Палати представників, він буде нежиттєздатним". Так спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відгукнувся про новий законопроєкт щодо імміграційної реформи в США, а також допомоги Україні та Ізраїлю.

"Я побачив достатньо, - йдеться в соцмедійному дописі спікера, опублікованому в понеділок. - Законопроєкт навіть гірше, ніж ми очікували і навіть близько не зупиняє катастрофу на кордоні, яку створив президент. Як каже головний перемовник від демократів: за цим законом "кордон не закриється ніколи". Якщо цей законопроєкт надійде до Сенату, він буде нежиттєздатним".

Для того, щоб набути сили закону, законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та захист кордонів має отримати схвалення обох палат американського Конгресу та бути підписаний президентом США.

Лідер більшості в Сенаті сенатор-демократ Чак Шумер планує розпочати голосування щодо законопроєкту в середу. Він вказує, що питання законопроєкту "надто важливі, щоб їх ігнорувати, і надто життєво важливі, щоб дозволити політиці заважати".

Він назвав законопроєкт "монументальним кроком до зміцнення національної безпеки Америки за кордоном і вздовж наших кордонів".

Для України законопроєкт передбачає 60 мільярдів доларів на підтримку у війні з Росією, тоді як Ізраїль отримає 14 мільярдів доларів на безпекову допомогу, а 10 мільярдів підуть на гуманітарну допомогу цивільним особам у зонах конфлікту, таких як Україна, Сектор Гази та Західний берег річки Йордан. Ще 2,4 мільярда доларів підуть на фінансування військових зусиль США для протидії нападам у Червоному морі, тоді як 4,8 мільярда доларів підуть на підтримку партнерів, які зіткнулися з китайською агресією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Посолка України в США Оксана Маркерова подякувала висловила вдячність адміністрації президента "та всім в Конгресі в обох партіях, хто підтримує Україну і розуміє важливість якнайшвидшого ухвалення рішення для України і для національної безпеки США".

"Попереду нас чекають дні дуже складних і дуже публічних дебатів навколо не України, а частини пакету, яка стосується міграційної політики США", - йдеться в соцмедійному дописі Маркерової.

Учасники перемовин в Сенаті прагнули об’єднати кілька пріоритетів президента Джо Байдена, включаючи кошти на відновлення поставок боєприпасів і ракет в Україну зі США. Республіканці наполягали на включенні до законопроєкту заходів, які б зупинили потік незаконних перетинів південного кордону.

Республіканці в Палаті представників і колишній президент США Дональд Трамп розкритикували зусилля Сенату як недостатні для забезпечення безпеки кордонів.

Байден високо оцінив законопроєкт Сенату, сказавши, що він "включає найжорсткіший і найсправедливіший набір реформ щодо захисту кордону за десятиліття".

"Тепер республіканці Палати представників мають прийняти рішення. Вони хочуть розв'язувати проблему? Або вони хочуть продовжувати грати в політику з кордоном? - йдеться у заяві Байдена. - Я прийняв рішення. Я готовий розв'язати проблему. Я готовий захистити кордон".

Законопроєкт пришвидшить розгляд заяв шукачів притулку, а ті, хто пройшов початкову перевірку, отримають право на роботу. Співбесіди щодо надання притулку відбуватимуться в день прибуття, а остаточні рішення прийматимуться протягом кількох місяців. Зараз весь процес може тривати роками.

Крім того, у дні, коли середня кількість незаконних перетинів кордону за 5 днів перевищуватиме 5000 на день, президент матиме повноваження автоматично висилати тих, хто перетинає незаконно, не даючи їм можливості подати заяву про надання притулку. Мігрантам, як і раніше, буде дозволено подавати заявки на притулок в пунктах в'їзду.

Лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл підтримав законопроєкт, заявивши, що Сенат має "готуватися до дій".

"Суверенітет Америки випробовується тут, удома, а наш авторитет випробовується супротивниками по всьому світу, — йдеться в заві Макконнелла. - Виклики, з якими ми стикаємося, не вирішаться самі по собі, і наші супротивники не чекатимуть, поки Америка набереться рішучості, щоб їх подолати".

В статті використано матеріали Associated Press і Reuters.