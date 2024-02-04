Джонсон планує поставити на голосування окремий пакет допомоги Ізраїлю. Білий дім називає це “цинічним політичним маневром”

Палата представників Конгресу США наступного тижня голосуватиме за окремий пакет військової допомоги Ізраїлю та поповнення запасів зброї США загальною вартістю 17,6 мільярда доларів, повідомляє CNN.

Не включивши Палату представників у свої переговори, вони [Сенат] виключили можливість швидкого розгляду будь-якого законодавчого акту

Пакет не передбачає додаткової допомоги Україні або видатків на імміграційний контроль. Про це у суботу, 3 лютого, у листі оголосив спікер Палати представників Майк Джонсон.

У своєму листі Джонсон розкритикував групу сенаторів, яка кілька місяців працює над двопартійним проєктом закону щодо фінансування безпеки кордону, змін до імміграційного законодавства та допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, за те, що вони не запросили його або інших конгресменів до участі у перемовинах, зазначає мережа CNN.

План Джонсона поставити на голосування окремий пакет допомоги Ізраїлю може завадити подальшому розвитку цієї двопартійної роботи, зауважує видання The Hill.

“Хоча Сенат, здається, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакета після місяців закритих переговорів, їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони виключили можливість швидкого розгляду будь-якого законодавчого акту”, – написав Джонсон, якого цитує CNN. “Як я постійно говорив протягом останніх трьох місяців, Палата [представників] повинна буде проявити свою волю у цих питаннях, і наші пріоритети повинні бути розглянуті”.

Як нагадує агентство AP, у листопаді 2023 року Палата представників уже схвалила окремий пакет військової допомоги Ізраїлю на суму майже 14,5 мільярдів доларів, поставлений тоді на голосування Джонсоном замість більшого пакета президента Джо Байдена сумою близько 106 мільярдів доларів для фінансування питань кордону та допомоги Ізраїлю, Україні й Тайваню.

Цей окремий пакет допомоги Ізраїлю передбачав скорочення витрат на еквівалентну суму у фінансуванні Служби внутрішніх доходів США, проти чого виступили демократи.

За висновками незалежного Бюджетного управління Конгресу, запровадження таких скорочень у фінансуванні Служби внутрішніх доходів врешті-решт могло б коштувати федеральному уряду 12,5 мільярдів доларів через недоотримання доходів від збору податків Службою.

Відтак у своєму листі від 3 лютого Джонсон зазначив, що скасування скорочень у фінансуванні Служби має забезпечити швидке погодження допомоги Ізраїлю.

“Під час дебатів у Палаті представників і в численних наступних заявах демократи чітко дали зрозуміти, що їхнє головне заперечення проти початкового законопроєкту Палати представників стосувалося скорочень видатків”, — сказав Джонсон, якого цитує AP. “У Сенату більше не буде виправдань, якими б помилковими вони не були, проти швидкого ухвалення цієї критично важливої підтримки нашого союзника”.

У той час, коли законодавчий текст неминуче [буде оприлюднений], республіканці в Палаті представників вдалися до свого останнього цинічного політичного маневру

У своїй реакції на лист, Білий дім назвав пропозицію Джонсона “останнім цинічним політичним маневром” республіканців.

“Протягом кількох місяців адміністрація працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка забезпечує безпеку нашого кордону та надає підтримку народам України та Ізраїлю. У той час, коли законодавчий текст вже майже готовий, республіканці в Палаті представників вдалися до свого останнього цинічного політичного маневру”, - зазначила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр у пресрелізі, оприлюдненому на сайті Білого дому.

За словами Жан-П'єр, безпека Ізраїля повинна бути священною, й не може ставати предметом політичних ігор.

“Ми виступаємо рішуче проти цієї хитрості, яка не сприяє забезпеченню безпеки кордону, не допомагає народу України захиститися від агресії Путіна та відмовляє в наданні гуманітарної допомоги мирним жителям Палестини, більшість з яких є жінки та діти, яку підтримали ізраїльтяни, відкривши шляхи доступу. Натомість республіканці Палати представників повинні працювати у двопартійний спосіб, як це роблять адміністрація та Сенат, над цими нагальними питаннями національної безпеки”.

Нагадаємо, що лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер пообіцяв оприлюднити текст двопартійного законопроєкту щодо імміграції та допомоги Україні та Ізраїлю цими вихідними.