Сенат планує розглянути пакет допомоги Україні вже наступного тижня

Голова більшості в Сенаті Чак Шумер планує вже наступного тижня поставити на голосування законопроєкт, який поєднує допомогу Україні та зміни до імміграційного законодавства США.

"Виклики на нашому кордоні, в Україні та на Близькому сході надто великі", - заявив Шумер пресі в четвер.

Він зазначив, що планує опублікувати текст законопроєкту вже до цієї неділі. "Це дасть законодавцям достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням", - додав він.

Шумер планує розпочати процедурні слухання в понеділок і поставити закон на голосування незабаром після цього - в середу.

Деякі сенатори-республіканці не готові підтримати законопроєкт, і прагнуть побачити остаточний текст, на тлі критики, яку озвучував щодо законопроєкту впливовий політик-республіканець, колишній президент США Дональд Трамп.

Лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл вказує однопартійцям, що зараз найкраща нагода для республіканців просунути жорсткі імміграційні правила. Але провідний перемовник від республіканців в Сенаті Джеймс Ленкфорд вказує, що законодавці не готові підтримати ініціативу поки не побачать остаточні формулювання.

"Я це багато пояснював, але люди хочуть бачити текст, - каже Ленкфорд ЗМІ. - Вони чують, але коли вони читають інтернет, то намагаються вирішити кому вірити - інтернету чи мені. Тому їм потрібен текст".

Для того, щоб набути чинності, законопроєкт мають схвалити обидві палати Конгресу США та підписати президент.

Раніше спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон критично висловлювався щодо центрального елементу пропонованого законопроєкту - надання президентові додаткових повноважень закривати кордон для іммігрантів в разі кризи.

Байден запевняв законодавців, що коли цей законопроєкт прийде йому на підпис, він одразу в день підписання застосує свої нові надзвичайні повноваження закрити кордон в разі кризи.

Джонсон минулого місяця назвав домовленість в Сенаті нежиттєздатною, а під час спілкування з групою законодавців з країн Балтії заявив, що положення щодо допомоги Україні та імміграційну реформу, ймовірно, буде розділено, повідомили ЗМІ особи присутні на зустрічі. Згодом речник Джонсона Радж Шах уточнив, що йдеться про гіпотетичну можливість.

В статті використано матеріали АР.