Спікер Джонсон: законопроєкт про фінансування допомоги Україні та безпеку кордону - "нежиттєздатний"

Спікер Палати представників США Майк Джонсон надіслав листа законодавцям, де сказав, що угода про фінансування допомоги Україні та безпеку американського кордону не має шансів бути підтриманою. Текст листа опублікувало кілька американських видань. Кореспондент CNN Ману Раджу розмістив лист у соцмережі Х.

Джонсон у листі до колег пише, що "Сенат, як виглядає, не здатний досягти будь-якої угоди. Якщо плітки щодо змісту чорнової угоди правдиві, законопроєкт буде нежиттєздатним у Палаті представників в будь-якому разі".

Спікер також повідомив, що Палата представників якомога швидше оголосить імпічмент міністру внутрішньої безпеки країни Алехандро Майоркасу, до обов'язків якого входить, зокрема, і безпека кордонів США.

Джонсон звинуватив президента Байдена та міністра внутрішньої безпеки Майоркаса у "свідомому ігноруванні та активному підриванні імміграційних законів нашої країни".

Як пишуть американські видання, питання імміграції у США стало однією із головних тем передвиборчих перегонів Республіканській партії, зокрема, у кампанії експрезидента Дональда Трампа.

Як повідомляв Голос Америки, фокусуючись на темі імміграції, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі після перемоги на кокусах в Айові. "Ми правильно це бачимо. Імміграція – важливе питання, – заявляв Трамп після перемоги у Нью-Гемпширі. - В нашу країну нелегально прибувають мільйони та мільйони людей. Вони прибувають із в'язниць і психіатричних установ".

Минулого тижня в інтерв'ю каналу Fox News спікер Джонсон заявив, що "досить часто" обговорює питання цієї угоди - щодо безпеки південного кордону США та фінансування України та Ізраїлю - із колишнім президентом США Дональдом Трампом. А в інтерв'ю CNN Джонсон сказав, що розмовляє з Трампом "кожні кілька днів".

Серед імміграційних вимог республіканців в переговорах щодо угоди - скорочення дозволів так званого "гуманітарного пароля", за яким, зокрема, до США в'їхало чимало українців - про це раніше повідомляв Голос Америки.

За повідомленнями NYT із посиланням на анонімні коментарі сенаторів, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл у непублічній розмові з однопартійцями наголосив, що політична ситуація довкола угоди (про фінансування України та реформу кордону) ускладнилась ворожим ставленням Трампа до цього законопроєкту, що ставить партію у "скрутне становище".

Минулого тижня президент США Джо Байден зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими лідерами Конгресу, щоб обговорити імміграційну політику на кордоні США та фінансування для України. Після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, що мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну.

Президент Джо Байден заявив, що переважна більшість законодавців Конгресу підтримує допомогу Україні: "Питання в тому, чи збереться невелика меншість, щоб затримувати цю допомогу, що було б катастрофою".

Республіканці пов'язують голосування за виділення додаткового фінансування на допомогу Україні на суму понад 61 мільярд доларів з успішним розв'язанням проблеми нелегальної міграції на кордоні. Окрім вимог, що стосуються кордону, деякі республіканці також виступають проти "неконтрольованої допомоги США Україні".