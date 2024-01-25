10:1 на користь Росії. Експерти – про критичний "снарядний голод" України і як цьому можна зарадити

Брак боєприпасів – найбільша проблема для ЗСУ на полі бою, адже з різних ділянок на лінії фронту надходить все більше повідомлень про те, що перевага Росії в артилерійському вогні стає критичною. Про це повідомляє низка медіа та оглядачів. Чи існує вихід з цієї ситуації та що мають робити союзники України?

"10:1 на користь Росії"

Українські військовики підтверджують, що зараз відчувають значний "снарядний голод". Як пише Financial Times, за словами одного командира взводу, під час контрнаступу влітку українські сили загалом випускали 8 тисяч снарядів на день, натомість за останні тижні – лише 2 тисячі.

Нещодавній репортаж CNN з-під Бахмута також засвідчив критичний брак снарядів, внаслідок чого часто надана американцями військова техніка, як-то гаубиця M109A5 Paladin, простоює на полі бою.

Навіть коли боєприпаси все ж потрапляють на фронт, це можуть бути лише димові снаряди, без вибухової частини, як у випадку ситуації в 92-й окремій штурмовій бригаді, йдеться в репортажі. Самі військовики кажуть про перевагу Росії у снарядах у співвідношенні 10:1/десять до одного.

Скорочення допомоги Заходу

У грудні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський розповів, що війська ЗСУ на передовій змушені згортати деякі військові операції через дефіцит артилерійських снарядів, спричинений скороченням західної допомоги.

Торік партнери з ЄС пообіцяли надіслати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів, але станом на кінець грудня було надано лише близько 300 тисяч снарядів, тож Брюссель може не виконати цю обіцянку, пише Bloomberg. Американська ж військова допомога заблокована у Конгресі - останній пакет оборонної підтримки Пентагон надсилав Києву у грудні.

Днями у НАТО були підписані нові контракти про постачання 220 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів на 1,2 мільярда доларів для поповнення арсеналів країн альянсу і для допомоги Україні.

"Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнювали свої арсенали в той час, як ми далі підтримуємо Україну", – підкреслив генсек Єнс Столтенберг.

Північна Корея - ефективніший партнер?

У серпні 2022 року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що російські війська щоденно застосовували від 40 до 60 тисяч боєприпасів. Станом на січень 2024, за оцінками британського аналітичного центру RUSI, РФ використовує 10 тисяч снарядів на день – на противагу 2 тисячам з українського боку.

Таким чином Росії також "не вистачає власних боєприпасів – це закупівля ними боєприпасів у того ж Ірану, Північної Кореї, а також вивезення майже всіх боєприпасів зі складів Білорусі", заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна. При цьому РФ залишається великим виробником снарядів: за минулий рік російська промисловість виготовила близько 2 мільйонів артилерійських боєприпасів 122 та 152 калібру. Також, за словами Скібіцького, впродовж осені Кремль отримав від КНДР мільйон таких снарядів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Bild дорікнув західним партнерам у недостатній ефективності: "Як би абсурдно це не лунало, але складається враження, що Північна Корея для Росії є ефективнішим партнером, ніж наші друзі, які постачають Україні артилерійські боєприпаси. Це смішно. І це має змінитися".

Випробування волі

В інтерв'ю журналісту Yahoo News Майклу Вайссу естонський військовий аналітик, відомий як "Карл", розповідає, що на фронті зараз - глухий кут, адже "хоча Україна не досягла багато чого під час свого 3-місячного наступу влітку, Росія досягла ще менше за останні 3 місяці". Однак незалежно від того, чи Київ матиме ефективніші типи озброєння, чи діятиме розумніше, "якщо співвідношення 10:1 на користь Росії, це вплине на лінію фронту".

Експерт Фундації з захисту демократій Джон Гарді зазначає, що попри збільшення виробництва та зовнішні постачання, рівень використання Росією артилерійських снарядів майже напевно не повернеться до свого піку 2022 року.

"За відсутності таких величезних обсягів артилерійського вогню російським силам, які сильно деградували, ймовірно, буде важко боротися за досягнення значних здобутків — доки Україна отримуватиме навіть відносно скромну допомогу США. Тому багато залежить від законопроєкту про допомогу, який все ще перебуває у Конгресі", - пише Гарді.

"Війна – це випробування волі та випробування логістики. Україна однозначно має неймовірну волю. А ми? 2024 рік стане роком промислової конкуренції. Якщо Захід зможе випускати більше снарядів, ніж Росія та її прибічники, Україна виграє цю війну", - твітує Бен Годжес, американський генерал у відставці.