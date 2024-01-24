США переживають “найнебезпечніший період”. Республіканці закликають збільшити витрати на оборону та зменшити бюрократію

США переживають дуже небезпечний період своєї історії, “мабуть найнебезпечніший” – таке занепокоєння висловив сенатор-республіканець Роджер Вікер під час зустрічі у консервативному аналітичному центрі Heritage Foundation у середу, 24 січня.

Зустріч мала назву “Десятиліття занепаду: необхідність відновлення військової могутності Америки”, а учасники висловлювалися за зміну підходів до національної оборонної стратегії США.

Конгрес проти армії США і загроза катастрофи для американської оборони – WSJ

Зокрема, учасники зустрічі цитували редакційну статтю газети Wall Street Journal під заголовком “Конгрес проти Збройних сил США”, автори якої застерігають проти “катастрофи для американської оборони”.

На їхню думку, такою катастрофою загрожує обернутися практика Конгресу США відстрочувати потенційний “шатдаун” (припинення роботи урядових установ, коли річний бюджет не прийнято вчасно) так званими “клаптиковими” рішеннями – тимчасовими бюджетними резолюціями.

“Друга холодна війна”

Посилаючись на розмови з розвідниками, а також відкриті джерела, сенатор Вікер каже: “Це не засекречено – ми живемо у найнебезпечніший момент з часів Другої світової війни. Багато хто вже називає це “Другою холодною війною”.

Коментуючи російську війну, Вікер додав: “Хороша новина з України полягає у тому, що вони розбудили НАТО і альянс зрозумів, що варто “оплачувати самому” свої потреби, не чекаючи, хтось інший “оплатить цей рахунок”.

Сенатор переконаний, що натомість для президента Росії Володимира Путіна зміцнення і розширення НАТО стало шоком і великою прикрістю.

Вікер також навів цитату, яку приписують японському генералу Ямамото про те, що напад на Перл Харбор “розбудив сонного велетня”.

Політик закликає США збільшити витрати на власну оборону та не бути таким “сонним велетнем” у найближчі 3 роки – з огляду на прогнози аналітиків про те, що Китай, можливо, готується до нападу на Тайвань у 2027 році.

Сенатор також пропонує внести зміни до стратегії національної оборони США, яка діяла б на випередження воєн, аніж на потенційні мільярдні витрати на них.

“У мене в кабінеті висить портрет Вінстона Черчилля, – сказав Вікер. – Він говорив: ви завжди можете розраховувати на те, що американці вчинять правильно, але після того, як вони випробують усе інше”.

На питаннях лідерства в американській армії та надмірної бюрократії зосередився під час конференції генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, колишній радник з національної безпеки віцепрезидента США, ветеран армійських спецзагонів та один із радників президента Дональда Трампа.

Згоден з балтійськими друзями друзі, які кажуть, що загроза буде ще більшою за кілька років.

Разом із співрозмовниками у центрі Heritage Foundation Келлог також виступає за збільшення витрат США на оборону, навіть попри те, що це буде складно політично.

«Загроза буде ще більшою за кілька років»

Елбридж Колбі, колишній заступник помічника міністра оборони зі стратегії та розвитку Збройних сил США поділяє занепокоєння країн Балтії про реальність перспективи нападу Росії на одну з країн НАТО: “Насправді я не з тих, хто каже, що Росія – це жарт. Я згоден з багатьма моїми балтійськими друзями, які кажуть, що загроза буде ще більшою за кілька років”.

Як повідомляв Голос Америки, країни Балтії вважають перспективу такого нападу ще більш “ймовірною” зараз, по двох роках війни Росії проти України. А 19-го січня міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили концепцію будівництва протимобільних оборонних споруд на кордонах з Росією та Білоруссю – “для захисту від воєнних загроз”.