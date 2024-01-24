У лісах та приватних угіддях Естонії встановлено “зуби дракона” і бетонні блоки – зусилля Балтії проти потенційного нападу Росії

Західні країни почали вважати потенційний напад Росії на країни НАТО ще “імовірнішим”, оскільки Росія “не сповільнюється” в Україні після 2 років повномасштабної війни. Про це заявив генерал Мартін Герем, командувач Сил оборони Естонії в інтерв’ю для естонського суспільного мовника ERR, а також назвав потенційні строки можливого нападу Росії та прокоментував підготовку союзників.

За словами Герема, багато західних союзників і раніше розуміли загрозу з боку Росії, а зараз вважають її ще більш ймовірною, оскільки “Росія насправді не сповільнюється в Україні”.

Це продовження зусиль, які країни Балтії роблять разом, щоб показати Росії, що ми ставимося серйозно.

У відповідь на питання щодо планів зі встановлення бункерів на східному кордоні Естонії, міністр оборони підтвердив, що до такої ідеї закликають місцеві політики.

Крім того, каже Герем, на багатьох ділянках естонського лісу та на приватних угіддях вже встановлено “зуби дракона” та бетонні блоки – не тільки на кордоні з Росією.

“Це продовження зусиль, які країни Балтії роблять разом, також щоб показати Росії, що ми серйозно ставимося до цього”, – пояснив міністр.

Як відомо, 19 січня міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили концепцію будівництва протимобільних оборонних споруд на кордонах з Росією та Білоруссю - відповідну угоду було підписано у Ризі "для захисту від воєнних загроз".

"Процес будівництва здійснюється у співпраці з місцевими громадами та за згодою землевласників", - вказано на сайті Міністерства оборони Естонії.

"Паніки поки немає"

Герем також зауважив, що говорить про загрозу “без застережень, поки немає паніки”.

На думку генерала, перед потенційним нападом Росії на інші країни, їй потрібен щонайменше рік, що відновитися, а також вивести з України частину своїх сил.

“Ось звідки ті три- чи п’ятирічні попередження. Цього року Росія не піде з України, додайте ще рік-два”, – пояснив Герем озвучені раніше прогнози.

Захід має хвилюватися, коли Росія виведе війська з України

Іншим показником для занепокоєння, окрім виведення військ з України, вважає Герем, стало б щось додатково карколомне у світі – “суперпандемія, повний економічний колапс, війна на Тайвані чи на Балканах”.

“Ось тоді ми повинні бути дуже уважними”, – застерігає генерал.

Герем озвучив фактори, які повинні слугувати занепокоєнням для країн ЄС та НАТО:

перше – війська, що повертаються з України додому, і друге – зусилля росіян з відновлення запасів і обладнання.

“Ми за всім цим спостерігаємо”, – запевнив генерал.

Він також закликав союзників якомога краще готуватись.

“Росія ще не вийшла з України, не встигла й відновитись, тобто у нас ще є час”, – підсумував естонський міністр підготовку країни до потенційної майбутньої війни.

Успіхи Росії - налагоджена "військова машина" і люди, готові вбивати за гроші

Щодо здобутків Росії, то попри відсутність явних успіхів на полі бою в Україні, Герем називає інші “позитиви” для росіян:

те, як їм вдалося налагодити свою військову машину, а також систему, за якої люди “їдуть заробляти гроші, вбиваючи українців, яких сприймають як ворога”.

Росіяни сприймають ситуацію не як “Путін посилає їхніх синів вмирати”, а “українські солдати – погані хлопці”.

“За останній рік – скажімо, з травня по грудень – Росії вдалося збільшити кількість військ в Україні. Вона налагодила військову промисловість”, – додав Герем.

Герем застерігає: через успішність пропаганди росіяни сприймають ситуацію не як “Путін посилає їхніх синів вмирати”, а “українські солдати – погані хлопці”.

Підготовка Естонії до потенційної війни

Герем розповів, що боєприпасів Естонія має зараз більше, ніж до повномасштабної російської війни, хоча значну частину також віддали на допомогу Україні.

“Стара зброя псується на складах, і немає сенсу платити за її збереження в теплі”, – сказав він опонентам.

А про західну підтримку України генерал озвучив таку тенденцію: “Країни не хочуть виводити гроші зі своїх країн і вважають за краще платити своїм підрядникам на місці”.

Він також зауважив, що на строки виготовлення зброї впливають різного роду нормативні акти. Часом збройні заводи на Заході озвучують термін у кілька років, щоб подвоїти або потроїти виробництво, тоді як за межами ЄС аналогічні підприємства потребують на це 2-3 місяці.

Естонія очікує отримати нову зброю до 2026 року - за рішеннями, прийнятими у 2022 році. У тому числі, щодо реактивних систем залпового вогню HIMARS та протикорабельних ракет.

"Багато речей вже в дорозі до нас, але нам також потрібно набагато більше, особливо боєприпасів", - вважає генерал.

Він також закликає естонців покращити розвідувальні можливості країни, "щоб спочатку знаходити цілі".

"Ми також бачимо на прикладі українців і росіян сьогодні, що ми можемо підготувати досить хороших бійців за пів року", - сказав Герем, який виступає також за підвищення пенсійного віку у країні.

Герем: Росія знає, що НАТО не нападатиме на неї: бачили усі плани

Герем переконаний: Росія явно не вважає, що НАТО може напасти на неї:

“Вони це добре знають. Переконаний, що у них є свої агенти, які бачили всілякі плани, включаючи сценарії навчань. Ніхто не буде перетинати російський кордон, поки вони самі цього не зроблять, тому Росія може спокійно займатися Україною”.