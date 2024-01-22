"Готуємось до конфлікту з Росією, якщо вони нападуть". НАТО проводить найбільші навчання з часу Холодної війни

У НАТО стартували військові навчання Steadfast Defender 24 - найбільші з часів закінчення Холодної війни. Участь візьмуть 90 тисяч військовослужбовців по всій Європі наступного тижня, а триватимуть маневри до травня.

До тренувань залучені усі 31 країна альянсу, а також - Швеція, кандидат на вступ до НАТО. У Steadfast Defender 2024 буде залучено щонайменше 1100 бойових машин, 80 літаків і 50 військово-морських суден.

Верховний головнокомандувач об'єднаних Збройних сил НАТО генерал США Крістофер Каволі розповів, що навчання проходитимуть за "змодельованим сценарієм конфлікту з майже рівним за силою супротивником".

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер зазначив, що загроза з боку Кремля не є чимось новим, оскільки стратегічний документ НАТО визначає Росію як "найзначнішу та пряму загрозу безпеці союзників, миру та стабільності".

Тому, сказав він, "ми готуємося до конфлікту з Росією" і терористичними групами, "якщо до цього дійде, якщо вони атакують" країну НАТО. "Ми не прагнемо жодного конфлікту, але якщо вони нападуть на нас, ми повинні бути готові", — додав Бауер.