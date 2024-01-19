“Ми готуємося до війни з Росією” - голова Військового комітету НАТО

Ми повинні усвідомити, що те, що ми живемо в мирі, не є даністю. І тому ми [НАТО] готуємося до конфлікту з Росією

Держави НАТО і заходу повинні бути готові до повномасштабної війни з Росією, яка може статися у будь-який час протягом наступних 20 років. При цьому, попри те, що країни НАТО вже готуються до потенційного конфлікту з РФ, цивільні мешканці цих країн також повинні усвідомити свою роль у потенційній війні. Про це 18 січня заявив нідерландський адмірал Роб Бауер.

“Ми повинні усвідомити, що те, що ми живемо в мирі, не є даністю. І тому ми [НАТО] готуємося до конфлікту з Росією”, – сказав Бауер після засідання Комітету головнокомандувачів національних збройних сил НАТО в Брюсселі, який він зараз очолює, пише британське видання Independent.

Бауер також попередив, що у разі повномасштабної війни, країнам Заходу потрібно буде мобілізувати велику кількість цивільних, відтак урядам країн потрібно вже зараз почати формувати значний резерв.

“Дискусія набагато ширша... люди повинні розуміти, що вони відіграють певну роль... Усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все буде прекрасно протягом наступних 20 років”, - зазначив адмірал.

“Ми повинні бути більш готовими по всьому спектру. Ми повинні мати систему, щоб знайти більше людей, якщо справа дійде до війни, незалежно від того, станеться вона чи ні. В такому випадку ми говоримо про мобілізацію, резервістів чи призов.

Ми повинні мати можливість спиратися на промислову базу, яка здатна виробляти зброю та боєприпаси досить швидко, щоб мати можливість продовжувати конфлікт, якщо ми [перебуваємо] в ньому”, - пояснив Бауер.

Бауер також заявив про непохитну підтримку України з боку альянсу, зазначивши, що Україна “матиме нашу підтримку кожного дня в майбутньому, тому що результат цієї війни визначить долю світу”.

Ми чуємо погрози з боку Кремля майже щодня... тому ми повинні взяти до уваги, що Володимир Путін одного дня може навіть напасти на країну НАТО

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країни НАТО через “5-8 років”.

В інтерв’ю німецькому виданню Der Tagesspiegel, опублікованому у п’ятницю,яку цитує Politico Europe, Пісторіус зазначив: “Ми чуємо погрози з боку Кремля майже щодня... тому ми повинні взяти до уваги, що Володимир Путін одного дня може навіть напасти на країну НАТО”.

Пісторіус деталізував, що хоч російський напад є малоймовірним “на цей момент”, але “наші експерти очікують, що це стане можливим через 5-8 років”.

Ці заяви прозвучали на тлі підготовки НАТО до наймасштабніших навчань з часів холодної війни під назвою “Стійкий захисник 24” за участі військових з 31 країни та матимуть за мету показати, що “НАТО може проводити та підтримувати складні багатогалузеві операції протягом кількох місяців, упродовж тисяч кілометрів, від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи, та за будь-яких умов”, йдеться у заяві альянсу.

17 січня, Бауер заявив, що НАТО стикається з “найбільш небезпечним світом за останні десятиліття” і закликав до “трансформації боєздатності НАТО”, закликавши західні уряди та приватні організації готуватися до епохи, коли будь-що може статися в будь-який час, включно з війною.