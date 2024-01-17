НАТО має найнадійніші з часів Холодної війни оборонні плани, а результат в Україні визначить долю світу – посадовці альянсу

НАТО зараз має найнадійніші оборонні плани з часів Холодної війни, щоб “стримати будь-якого ворога та захистити кожен дюйм своєї території”. Про це заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане під час зустрічі голів оборонних відомств у Брюсселі.

За словами Джоане, країнам НАТО потрібна більша кількість військ у стані бойової готовності, з більшими можливостями, ефективнішим командуванням і управлінням.

Сьогодні наш мир під загрозою.

“Звичайно, все це вимагає грошей, часу та енергії”, – наголосив посадовець.

Він нагадав, що на тогорічному саміті НАТО у Вільнюсі лідери погодили новий цільовий показник витрат на оборону у розмірі щонайменше 2% ВВП. Це, каже Джоане, підкреслює серйозність викликів, з якими стикаються члени альянсу.

“На цьогорічному саміті у Вашингтоні ми підемо далі”, – заявив посадовець.

За його словами, "ніколи раніше плани НАТО та національні оборонні плани не були настільки тісно взаємопов’язані". Джоане також підкреслив важливість нових стратегічних планів членів НАТО і те, як вони формуватимуть збройні сили країн альянсу на десятиліття вперед, інформує офіційний сайт альянсу.

Джоане також заявив: “Сьогодні наш мир під загрозою. 75 років – це лише початок нашого великого спільного шляху”.

Тому НАТО, з його слів, зміцнюватиме колективну оборону, особливо протиповітряну та протиракетну.

А також посилить підтримку України, обіцяє Джоане:

“Перше засідання Ради НАТО-Україна у форматі начальників генеральних штабів є ще одним свідченням нашої постійної підтримки цієї нації, адже українці також ведуть нашу боротьбу”.

Результат війни в Україні вирішить долю світу

Голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер під час тієї ж зустрічі у Брюсселі заявив:

"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня. Тому що не сумнівайтеся: результат цієї війни визначить долю світу".

За його словами, існує підвищена потреба "готуватися до несподіванок і дивитися на виклики з точки зору всіх загроз". "Для цього наша співпраця з партнерами є ключовою", — підкреслив адмірал Бауер.