Сенатори США розповіли, що кожен день "на крок ближче" до ухвалення фінансування допомоги Україні

Американські законодавці продовжують дискусії щодо ухвалення законодавства для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США.

"Просто зараз учасники переговорів у Сенаті з обох сторін наполегливо працюють над затвердженням ще одного раунду допомоги Україні шляхом фіналізації нашого додаткового пакета національної безпеки, - заявив лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер 24 січня. - З кожним днем ми стаємо ближчими, іще є проблеми, які потрібно вирішити. Але одне можна сказати напевно: ми продовжимо це робити".

У своєму виступі у Сенаті демократ нагадав, що останній пакет оборонної допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, що включав необхідні для ЗСУ 155-мм боєприпаси, був оголошений майже місяць тому, й відтоді уряд США через брак ухваленого у Конгресі фінансування не міг надіслати Києву жодної подальшої підтримки.

Сенат зобов'язаний переконатися, що Путін пошкодує про той день, коли поставив під сумнів рішучість Америки

"З початку війни Путін зробив ставку на те, що рано чи пізно Сполучені Штати здадуться. Вони сумніваються в рішучості Заходу. Вони сумніваються в американській силі, - сказав Шумер. - Сенат зобов'язаний переконатися, що Путін пошкодує про той день, коли поставив під сумнів рішучість Америки... Ми зобов’язані допомагати нашим друзям, які борються за своє виживання. Треба завершити роботу над доповненням. Ми ще не досягли цього, але будемо працювати далі".

Тим часом у своєму виступі лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл розкритикував президента Джо Байдена "за те, що він не зробив більше, щоб дати нашим друзям вирішальну перевагу проти агресії Путіна, і за те, що він не інвестував більш серйозно у відновлення військової сили Америки".

У наших інтересах допомогти зменшити рівень армії великого супротивника, не жертвуючи для цього життями американців

"Але я ніколи не впадав в оману щодо того, чому Америка підтримувала боротьбу України. Тут ніколи не йшлося про благодійність, - сказав Макконнелл. - Це в прямих інтересах Сполучених Штатів, щоб авторитаристи не відчували себе в праві переписувати кордони силою. У наших інтересах допомогти зменшити рівень армії великого супротивника, не жертвуючи для цього життями американців".

Республіканець привітав оголошення про військову підтримку для України з боку європейських країн та НАТО й наголосив, що "зусилля Заходу зі стримування та захисту від наших супротивників - у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні" вимагають залучення Америки та інвестування США у власні збройні сили та оборонну промисловість. За його словами, це й допоможе зробити ухвалення законодавства, що включає й допомогу Україні.

"Це те, чого досягне закон про додаткове фінансування національної безпеки: інвестувати десятки мільярдів доларів просто тут, у себе вдома, і продовжувати привносити в наш арсенал нові, передові можливості, створені в Америці американськими робітниками, - сказав Макконнелл. - Сенат дуже скоро матиме шанс відновити наш суверенітет на південному кордоні. Інвестувати в нашу стратегічну конкуренцію з Китаєм. І відновити нашу довіру в очах союзників і супротивників".

Нагадаємо, додатковий запит Білого дому на суму 106 мільярдів доларів на національну безпеку включає і фінансування безпеки кордонів, а також майже 14 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю та фінансування Тайваню для боротьби із загрозою з боку Китаю. Україні у запиті передбачено 61 мільярд доларів.

Республіканці в Сенаті обумовили схвалення будь-яких додаткових грошей для України одночасним посиленням імміграційних правил, спрямованих на зменшення нелегальних перетинів південного кордону Сполучених Штатів, і депортацію тих, хто вже перебуває в країні.

За даними інформаційних організацій, приблизно 300 000 людей перетнули кордон США і Мексики в грудні 2023 року. Це найбільша зареєстрована кількість перетинів кордону США і Мексики.

Навіть якщо домовленість досягнуть в Сенаті, її може не підтримати Палата представників, де республіканці контролюють більшість. Переговори щодо цих законопроєктів тривають з жовтня минулого року.