Німеччина вперше передасть Україні гелікоптери Sea King

23 січня за підсумками 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив про те, що Німеччина передасть Україні шість багатоцільових військових гвинтокрилів Sea King Mk41. Це перші подібні постачання Німеччини Україні.

У пості в соцмережі X (раніше Twitter) Міністерство оборони Німеччини навело цитату німецького міністра оборони про передачу гелікоптерів Україні: “Sea King – це перевірений і потужний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це стане першою німецькою поставкою такого типу”.

Sea King – це перевірений і потужний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах

Всі шість гвинтокрилів Sea King були списані у Німеччині. Також німецька сторона наголошувала, що окрім безпосередньо передачі самих гелікоптерів і запчастин для них, Німеччина також забезпечить навчання для українських військових.

Для того, щоб продовжувати забезпечувати Збройні сили України необхідним озброєнням коаліції потрібні “креативність і багатовимірність”. Про це під час пресконференції журналістам заявила заступниця міністра оборони США Селест Воландер після першої цього року зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Заступниця міністра оборони визнала, що зменшені обсяги постачань вже вплинули на планування та військові операції в Україні. Воландер також пояснила, як всередині коаліції кожна з країн відповідає за свою ділянку в оборонній допомозі Україні. Зокрема Німеччина, за її словами, сьогодні оголосила про те, що стане "лідером коаліції із забезпечення бронетехнікою", Латвія натомість очолить "коаліцію безпілотників".

Минулого тижня Німеччина оголосила про новий пакет оборонної допомоги для України, в який серед іншого увійшли боєприпаси для танків Leopard 1, дрони-розвідники, а також термінали зв’язку SatCom.

Водночас представники влади Німеччини заявили, що Німеччина самостійно не зможе підтримувати обороноздатність України в довгостроковій перспективі – іншим країнам доведеться збільшити свої внески. Про це у вівторок, 23 січня, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, закликавши до справедливого розподілу витрат на рівні ЄС.

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