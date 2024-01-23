"Три великі країни намагаються розширити виробництво боєприпасів". Пентагон про підсумки першого у цьому році "Рамштайну"

Для того, щоб продовжувати забезпечувати Збройні сили України необхідним озброєнням коаліції потрібні "креативність і багатовимірність".

Про це під час пресконференції журналістам заявила заступниця міністра оборони США Селест Воландер після першої цього року зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Онлайн зустріч міністрів оборони коаліції у вівторок, 23 січня, відбувалася на тлі занепокоєння, що несхвалення нових пакетів військової допомоги для України з боку США та країн ЄС, можуть позбавити ЗСУ необхідних ресурсів, щоб відбивати російську агресію.

У розмові з журналістами Воландер пояснила, як країни, які є учасниками групи, продовжують допомагати Україні, попри те, що Конгрес досі не схвалив додаткове фінансування для Києва на поточний рік.

"Ми чули від принаймні трьох великих європейських країн, як вони співпрацюють зі своїми оборонними галузями, щоб розширити своє виробництво боєприпасів... Нам допомагає креативність і багатовимірність коаліції. Наприклад, деякі боєприпаси стандартів НАТО, на які укладаються контракти з європейськими країнами, є старі радянські боєприпаси, які українці все ще можуть використовувати", - заявила Воландер

Вона також додала, що хоча додаткове фінансування Конгресом не схвалене, США продовжують постачати протиракетні засоби та боєприпаси в Україну за попередніми контрактами.

"Вони (контракти) суттєві у 2024 році, але об'єми будуть не таких же розмірів, які ми могли постачати Україні після того, як Конгрес схвалив допомогу у 2022 році", – додала Воландер.

Німеччина взяла на себе бронетехніку, Латвія – безпілотники

Заступниця міністра оборони визнала, що зменшені обсяги постачань вже вплинули на планування та військові операції в Україні.

Воландер також пояснила, як всередині коаліції кожна з країн відповідає за свою ділянку в оборонній допомозі Україні. Зокрема, Німеччина, за її словами, сьогодні оголосила про те, що стане "лідером коаліції із забезпечення бронетехнікою", Латвія натомість очолить "коаліцію безпілотників".

"Ідея, щодо коаліції безпілотників полягає в тому, щоб розглянути різні аспекти щодо БПЛА ... і зіграти на випередження, випередити технологічну криву, криву виробництва... щоб мати можливість допомогти українцям, коли вони знаходять нові способи використання безпілотників, і коли вони протистоять новим тактикам, які росіяни використовують проти них", – додала Воландер.

Високопосадовиця Пентагону додала, що Сполучені Штати співголовують у двох коаліціях, щодо забезпечення військово-повітряними засобами разом з Данією та Нідерландами та щодо надання артилерійських засобів поруч з Францією.