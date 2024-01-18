Франція продала Україні 6 гаубиць “Цезар”, і оголосила, що вводить в себе режим воєнної економіки

Україна закупила 6 французьких гаубиць “Цезар”. Франція планує виготовити ще близько 80 таких гаубись цього року, інформує агенція Reuters з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

В інтерв'ю радіо France Inter Лекорню сказав, що Париж щомісяця надсилатиме до Києва 50 високоточних ракет, щоб допомогти йому боротися з вторгненням Росії.

Радіо Свобода також цитує слова Лекорню про те, що Франція впроваджує в себе режим воєнної економіки.

Виробник “Цезарів” компанія Nexter знайшла спосіб скоротити час виробництва цих гаубиць, що означає, що цього року буде доступно близько 78 одиниць, повідомив також міністр.

Французи утричі збільшили темпи виробництва артилерії

Раніше у жовтні Себастьян Лекорню відвідував завод Nexter-KNDS у Роанні, де оголосив, до 2024 року підприємство втричі збільшить темпи виробництва “Цезарів” до 6 на місяць (і до 8 у 2024-му) і вдвічі скоротить час доставки – з 30 до 15 місяців.

“Міністр збройних сил був у захваті від успіхів, досягнутих у переході до воєнної економіки. Ілюстрацією цього успіху є самохідна гаубиця “Цезар”, – писало тоді видання Defense-aerospace.

А прискорення темпів виробництва назвали “найпереконливішим успіхом воєнної економіки, якого бажав президент” Франції.

Працівників заводу нагородили медаллю Національної оборони срібного рівня, щоб відзначити “зусилля всіх цивільних у переході до військового господарства”.

На 2024-2030 роки у Франції виділено на ці програми майже 10 мільярдів євро.

Зброя французького виробництва коштувала Україні 3-4 мільйони євро (3,3-4,4 мільйона доларів) кожна.

Зараз Україна має 49 самохідних гаубиць “Цезар”, переданих Францією та Данією, інформує Reuters.

Агенція Associated Press також наголошує, що Франція прискорює виробництво зброї, оскільки "прагне уникнути виснаження власних військових запасів, продовжуючи підтримувати Київ".

Французькі "Цезарі" на службі українським військовим

Упродовж війни українські військові схвально відгукувалися про роботу САУ “Цезар”.

“Ми її називаємо “Дракон”, дуже хороша артилерійська установка. Насамперед її переваги – це маневровість, швидке заняття бойової позиції, швидке приведення до бою. Раніше працював на САУ “Мста”, на неї нам потрібно було хвилин 10, щоб розгорнутися, на “Цезарі” – усього 2 хвилини. Це дуже велика різниця в умовах бойових дій”, – цитував Генштаб ЗСУ військових.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив цього тижня, що відвідає Україну в лютому вдруге з початку повномасштабного вторгення Росії.

У четвер, 18 січня, Париж також спростував російські заяви про наявність французьких найманців у Харкові.

Президент України Володимир Зеленський розмовляв телефоном з французьким колегою і подякував за ініціативу "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем "Цезар" у 2024 році та боєприпаси до них.

"Докладно обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції. Важливо й надалі посилювати українську систему ППО", - написав Зеленський у Faceboo.

Також Зеленський висловив вдячність французькому бізнесу, який "готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну".