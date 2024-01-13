Новий голова МЗС Франції у Києві домовлявся про військову співпрацю

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн пообіцяв в суботу у Києві продовжувати підтримувати Україну та налагодити співпрацю у сфері оборонного виробництва.

На спільній пресконференції з французьким колегою голова МЗС України Дмитро Кулеба вказав на те, що свій перший закордонний візит Сежурн здійснив в Україну, буквально «на другий день» після його призначення на посаду 11 січня.

"Росія сподівається, що Україна та її прихильники втомляться раніше за них. Ми не будемо послаблюватись", – сказав Сежурн під час пресконференції в Києві.

Дмитро Кулеба наголосив, що Сежурн прибув до Києва через кілька годин після того, як Росія запустила 40 ракет і безпілотників по Україні.

«Я хочу подякувати моєму колезі за те, що останній великомасштабний ракетний удар Росії не зупинив його (від його візиту)», – сказав Кулеба.

«Україна відстоює сьогодні ключові, фундаментальні цінності та принципи міжнародного права, цінності безпеки Європи, безпеки французів. Вже майже два роки триває військова агресія з боку Росії з жахливими наслідками для України, Європи, і світу», – сказав Сежурн.

Голова французької дипломатії наголосив, що прагне розвивати військове виробництво. Дмитро Кулеба зазначив, що кілька українських і французьких оборонних підприємств вже уклали угоди про співпрацю.

«Однак можливості цієї співпраці набагато більші», — сказав Кулеба, закликавши до локалізації виробництва в Україні.

Він додав, що сторони "обговорили подальші постачання систем і ракет для захисту українського неба, а також постачання в Україну безпілотників".

Згідно з урядовим звітом, опублікованим в листопаді, військова підтримка Франції Україні становить 3,2 мільярда євро.

За словами Сежурна, Франція надала Україні артилерію та засоби ППО, повідомляє AFP.

Сежурн додав, що він працюватиме найближчими днями та тижнями, щоб вирішити юридичні проблеми ЄС і двосторонніх відносин, щоб допомогти французьким компаніям створити більше військових виробничих потужностей в Україні, не уточнюючи, які це юридичні проблеми, зауважує Reuters.

Кулеба закликав Францію та інші європейські країни зробити більше, щоб припинити використання електроніки західного виробництва в російських ракетах.

Київ прагне зберегти потоки військової та фінансової допомоги від своїх західних союзників після майже двох років боротьби з повномасштабним російським вторгненням. Проте надання пакетів допомоги від США та ЄС на понад 100 мільярдів доларів затримується у зв'язку з внутрішньополітичними суперечками.

Напередодні візиту міністра Сежурна французький політолог Франсуа Тензе закликав власний уряд та Захід надати більшу допомогу Києву, щоб він міг завдавати удари по військових об'єктах на території Росії.

«Військова допомога зараз є більш важливою, ніж будь-коли. Північна Корея та Іран постачають зброю великої дальності у більшій кількості, ніж обмежені поставки французьких Scalp/British Storm Shadow та невеликої кількості американських ATACMS (схоже, що надійшло лише близько 20, тоді як США могли б легко поставити 300, не вичерпавши запасів)», – написав Тензе у статті для Центру аналізу європейської політики (CEPA).

Французька євродепутатка Наталі Луазо наголосила, що

послідовна підтримка Францією України є добра, і про це свідчить перший закордонний візит нового французького

міністра закордонних справ. Але Києву потрібні не лише запевнення.

«Окрім символу, ми маємо невідкладно збільшити поставки військової техніки в Україну», – твітить Луазо.

Після Києва Сежурн має відвідати Берлін та Варшаву, де в рамках Веймарського трикутника, який є неформальним форумом для обговорення важливих тем між Францією, Німеччиною та Польщею, буде говорити про допомогу Україні.