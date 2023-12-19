Кемерон: Франція, Британія підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно"

Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив у вівторок, що Франція та Велика Британія підтримуватимуть Україну в боротьбі проти російського вторгнення "стільки, скільки потрібно". Він додав - "важливо", щоб Путін зазнав поразки.

Його коментарі прозвучали в той момент, коли в Києві зростає занепокоєння тим, що терпіння та єдність Заходу в боротьбі проти Росії, можуть дати тріщину майже через два роки після початку вторгнення в лютому 2022 року.

"Британія та Франція рішуче підтримують Україну, і ми продовжуватимемо це робити, скільки буде потрібно, — сказав Кемерон після переговорів у Парижі з французькою колегою Кетрін Колонною, додавши, — Я не сумніваюся, що ми можемо забезпечити поразку Путіна і дуже важливо, щоб він зазнав поразки".

"Ми повинні бути абсолютно непохитними в нашій підтримці України", - сказав він.

У понеділок Білий дім попередив, що Сполучені Штати мають достатньо асигнованих коштів, щоб надати лише ще один пакет допомоги Україні цього року, а республіканці в Конгресі блокують додаткову допомогу.

Наполягаючи на тому, що Захід має дотримуватися курсу, Кемерон порівняв боротьбу з російським вторгненням із актами п’єси.

"В першому акті плани Росії зазнали приголомшливої невдачі" на початковому етапі вторгнення, сказав Кемерон.

"Другий акт — блискучі дії українців, які відкинули росіян... і, звичайно, третій акт був складнішим на суші", — сказав він, мабуть, маючи на увазі неспроможність українського контрнаступу досягнути прориву цього літа.

Кемерон, колишній прем’єр-міністр, якого несподівано призначили головним дипломатом Британії минулого місяця, додав: "Але четвертий акт ще належить написати, і ми повинні бути впевнені, що пишемо його правильно".

І Кемерон, і Колонна охоче підкреслили єдність Британії та Франції в міжнародних питаннях, включаючи Україну та Близький Схід, навіть після Brexit.

"Наші дві країни, пліч-о-пліч із самого початку, працювали разом, щоб гарантувати, що російська агресія не може бути винагороджена, що вона зазнає поразки і що Україна може відновити свою свободу, свій суверенітет, свою територіальну цілісність", – сказала Колонна.

"Ми сподіваємося і надалі зміцнювати цю співпрацю", - додала вона.