Помічник держсекретаря США у Києві обговорив захист енергетичної інфраструктури, оборонну допомогу й цифровізацію

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн здійснив візит до Києва. Він обговорив питання захисту української енергетичної інфраструктури від атак РФ, нагальність продовження оборонної допомоги США для ЗСУ, а також й цифровізацію як важливий чинник боротьби із корупцією в Україні.

Цілі й результати зустрічей у Києві

О'Браєн зустрівся із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром оборони Рустемом Умєровим, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром реконструкції Олександром Кубраковим.

Метою зустрічей було "обговорити підготовку до зими, зусилля з відновлення економіки та підтвердити незмінну підтримку США перед обличчям агресії Росії", повідомляє Держдеп.

Як повідомляє Офіс Зеленського, разом із Єрмаком помічник держсекретаря Блінкена обговорив зокрема результати нещодавнього візиту президента України до США та "важливість прискорення імплементації досягнутих двосторонніх домовленостей".

"Захист енергетичної інфраструктури України взимку та максимізація експорту через порти та кордони є головними пріоритетами США", - твітує посолка США Бріджит Брінк за результатами зустрічей О'Браєна із Кубраковим.

Вона також повідомила у мережі Х, що Федоров та О'Браєн "обговорили використання інноваційних технологій на полі бою та нашу спільну роботу в цифровому просторі". "Інвестиції в цифровізацію є життєво важливими для боротьби з корупцією", - додала вона.

Раніше в інтерв'ю Голосу Америки Джеймс О'Браєн позитивно оцінив візит президента Зеленського до США і висловив оптимізм щодо шансів України на полі бою: "З допомогою, яку планують надати наші європейські партнери, а потім надамо ми, ми гадаємо, що Україна зможе розбудувати цей успіх і вийти переможницею у цій війні".

Подальші візити О'Браєна

19 грудня О'Браєн вирушив до Варшави для зустрічей з високопосадовцями новосформованого уряду Польщі, "щоб розвинути наші вже міцні двосторонні відносини та обговорити нашу подальшу підтримку України", зазначено на сайті Держдепу.

Після того представник Держдепу вирушить до Брюсселя, "де зустрінеться з європейськими чиновниками та обговорить ключові нещодавні рішення щодо розширення ЄС".

Нагадаємо, 14 грудня голова Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що у країни блоку вирішили розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.