Високопосадовець Держдепу США О'Браєн в Києві, щоб запевнити Україну в підтримці США

Посадовці США та Європи підтверджують свою підтримку України. Нагадуванням про те, що відданість США Україні непохитна став сьогоднішній візит до Києва помічника держсекретаря США Джеймса О'Браєна, твітує посолка США в Україні.

“Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша відданість Україні непохитна”, - написала у мережі Х (раніше Twitter) Бріджит Брінк, посолка США в Україні.

У вівторок, 19 грудня, ситуацію в Україні обговорять президент Франції Еммануель Макрон та глава МЗС Британії Девід Кемерон. Про це повідомив офіс Єлисейського палацу. Крім іншого, сторони також торкнуться питань Близького Сходу та боротьби з нелегальною міграцією.

В інтерв'ю Голосу Америки перед візитом О'Браєн висловив переконання, що з допомогою Європи та США, Україна може вийти з війни переможницею.

"З допомогою, яку планують надати наші європейські партнери, а потім надамо ми, ми гадаємо, що Україна зможе розбудувати цей успіх і вийти переможницею ц цій війні. В результаті Україна буде добре підготовленою, щоб стати заможною і її населення з нетерпінням очікує на членство в Європейському Союзі та трансатлантичних організаціях, таких як НАТО. Все це добре для безпеки та добробуту Сполучених Штатів".

Конгрес США все ще не затвердив пакет допомоги Україні. Наразі кошти США на пряму бюджетну підтримку України вичерпано, згідно з повідомленнями американського уряду.

ЄС планує розглянути бюджет, що включає допомогу Україні, 1 лютого, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель. Європа розглядає програму підтримки України обсягом 50 мільярдів євро на чотири роки.

Російські військові повертаються до бою з незагоєними ранами, припускає Міноборони Великої Британії

Напередодні розвідка Міністерства оборони Британії оприлюднила своє традиційне зведення щодо ситуації на полі бою в Україні, де мовиться, що російські солдати із підрозділу Шторм-Z “з великою ймовірністю повертаються до бойових обов’язків із незагоєними ранами”. Підрозділом Шторм-Z називають себе десантно-штурмові війська РФ.

Деякі з їхніх солдатів повертаються в бій після ампутації кінцівок, йдеться в останніх зведеннях британської розвідки.

“Цілком ймовірно, що новобранці, які потрапили на війну з ув’язнення, і які складають значну частину підрозділів Шторм-Z, до них особливо погано ставляться. Однією з причин цього є те, що в’язні часто не мають при собі документів, необхідних, щоб їх прийняли у військовий шпиталь. Брак належної медичної допомоги під час бойових дій зменшує тиск на перевантажену військову медичну систему та переносить адміністративний та медичний тягар на самі військові підрозділи”, - повідомляє у зведенні розвідка Міноборони Британії.

Відео АР показує значні втрати російських військ під Авдіївкою

Про масштабні втрати російських військ на війні в Україні свідчить відео з-під Авдіївки, яке нещодавно оприлюднило міжнародне видання The Associated Press.

На кадрах видно велику кількість тіл - близько 150 солдатів, більшість із яких у російській формі, вони лежать на землі, де загинули біля села Степове на північ від Авдіївки. Автори AP називають ці кадри "апокаліптичною картиною".

Відеоролик журналісти AP отримали від підрозділу ЗСУ БУАР 110-ї окремої механізованої бригади, який брав участь у боях під Авдіївкою. "У відділі повідомили, що кадри були зняті 6 грудня над двома окремими смугами дерев між Степовим і сусідніми залізничними коліями, і що багато тіл залишались там лежати тижнями", - мовиться у повідомленні.

Центр інформаційної стійкості цими днями опублікував результати дослідження, де мовиться, що в місті Авдіївка практично не залишилось жодного вцілілого будинка.

“Росія пошкодила або знищила майже кожну будівлю в східноукраїнському місті Авдіївка під час великого штурму, коли вся цивільна інфраструктура була навмисне зруйнована”, - пишуть автори звіту.

У документі йдеться, що в Авдіївці зруйновані всі 17 навчальних закладів міста, 9 з одинадцяти медичних центрів, всі 5 церков та три великі супермаркети. “Найбільше постраждав район Хімік, який складається з житлових будинків радянських часів”, - повідомляє Центр інформаційної стійкості.

У центрі міста, як повідомляється, росіяни обстріляли 26 багатоповерхових житлових будинків, де раніше проживали тисячі людей, “очевидно, намагаючись перешкодити українській армії використовувати їх як спостережні пункти”.

Авдіївка розташована за 13 кілометрів на північ від Донецька. До повномаштабного вторгнення тут проживало понад 30 тисяч людей. У березні 2023 року українська влада оголосила Авдіївку “червоною зоною”, обмежила туди доступ журналістів і активізувала евакуацію населення.

За даними Управління з координації гуманітарних питань (OCHA), працівники гуманітарних організацій і волонтери часто не можуть дістатися в місто, до тих людей, що там лишились, тому що на Авдіївку практично щодня падає 250-300 артилерійських снарядів і здійснюється близько 20 повітряних вильотів.