Данія надасть 264$ млн і разом зі Швецією поставить Україні більше бойових машин CV90

Данія виділила 1,8 мільярда данських крон (близько 264 мільйони доларів) на підтримку шведської ініціативи з надання Україні бойових машин піхоти CV90. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на заяву Міністерства оборони Данії, зроблену в понеділок, 18 грудня.

“Уряд разом із урядом Швеції вирішив співфінансувати вже розпочату пожертву [50 машин CV90], а також виробництво нових бойових машин піхоти CV90”, — йдеться в заяві міністерства оборони Данії.

Раніше Швеція зобов’язалася надати Україні 50 таких бойових машин, а датський внесок допоможе профінансувати запчастини, боєприпаси, а також багаторічну угоду на технічне обслуговування цієї техніки, на додаток до виробництва нових машин CV90.

“Це важливий крок для підтримки Збройних сил України спільно з Данією. Ми використаємо промисловий потенціал, щоб забезпечити постачання нових бойових машин 90 (CV90) в Україну”, – сказав міністр оборони Швеції Пол Йонссон, йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства країни.

Як повідомляло раніше видання Newsweek, уряд Данії 13 грудня запропонував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 1,1 мільярда доларів в ході зустрічі лідерів країн Північної Європи з президентом України Володимиром Зеленським в Осло. В пакет мають увійти танки, боєприпаси, безпілотники тощо.

За даними видання, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, Данія надала Україні близько 3 мільярдів доларів військової допомоги. Наприкінці жовтня уряд Данії оголосив надання Україні пакету допомоги на 520 мільйонів доларів.