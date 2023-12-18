Британські компанії оборонного сектору підписали низку угод в Україні

Спільна торгова місія британського уряду та оборонно-промислового комплексу країни відвідала Україну 13-14, щоб обговорити можливості довгострокової співпраці. Про це йдеться у пресрелізі, поширеному на вебсайті уряду Сполученого Королівства.

Місія, очолювана спільно британським Міністерством бізнесу і торгівлі та Міністерством оборони, провела в Києві низку зустрічей, обговорень, які відбулися у Лондоні у вересні під час Міжнародної виставки оборонного та безпекового обладнання (Defense and Security Equipment International).

Коментуючи результати місії, міністр промисловості Великої Британії Нусрат Гані зазначив: “Я знаю про значні можливості для розширення співпраці між нашим оборонним сектором світового рівня та Україною, і я радий бачити нашу першу торгову місію до Києва, бо ми допомагаємо Україні розвивати власний оборонно-виробничий потенціал.

Фінансово надійна та технологічно розвинена Україна стане життєво важливою для перемоги над Путіним та його незаконним вторгненням у країну, і, налагоджуючи ці партнерства з промисловістю, ми ділимося досвідом, розвиваємо стійкість і збільшуємо робочі місця, інвестиції та процвітання".

Британські компанії допомагатимуть Україні з ремонтом артилерійських систем

За результатами зустрічей в рамках місії, яку відкрив міністр оборони України Рустем Умєров, між оборонними компаніями Великої Британії та урядом України було підписано низку угод про співпрацю.

Зокрема, йдеться в пресрелізі, BAE Systems та AMS Integrated Solutions Ltd підписали угоду про надання підтримки для спеціалізованих артилерійських систем безпосередньо Збройним Силам України в Україні. За умовами угоди, вже наявні центри технічного обслуговування AMS в Україні, де працюють українські інженери, зможуть ремонтувати й обслуговувати артилерійські системи, надані урядом Великобританії.

Коментуючи подію, Габбі Костіган, керівна директорка групи з розвитку бізнесу BAE Systems, яку цитує видання Forces.net, зазначила: “Працюючи з кваліфікованими інженерами AMS у країні, ми можемо допомогти українським Збройним силам швидше повернути важливе артилерійське обладнання в експлуатацію”.

“Ця угода є ще одним прикладом нашого постійного зобов’язання підтримувати Україну, спираючись на створення місцевої структури раніше цього року”, - додала Костіган, маючи на увазі відкриття офісу BAE Systems в Україні, анонсованому наприкінці серпня 2023 року.

Також на своїй сторінці в мережі X, BAE Systems виставила фотографії з події та зазначила: “Під час торгової місії уряду Великої Британії до Києва цього тижня ми підписали угоду про надання, у співпраці з AMS_Integsol, технічного обслуговування та ремонту артилерійських систем, подарованих Великою Британією, [безпосередньо] всередині України”.

Своєю чергою, генеральний директор AMS Гарі Ріордан, якого також цитує Forces.net, сказав: “Ми в AMS маємо честь об’єднати зусилля з BAE Systems у зміцненні нашої відданості підтримці військових зусиль України.

Наше партнерство символізує об’єднання досвіду та відданості, використовуючи великий досвід BAE Systems у виробництві артилерійських систем і нашу перевірену історію технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту”.

Два українські кораблі обслуговуватиме британська компанія Babcock

Крім вищезазначеного, Міністерство оборони України також уклало трирічну угоду з компанією Babcock про надання підтримки та обслуговування двом протимінним кораблям “Черкаси” та “Чернігів” після їх нещодавньої передачі Королівським флотом Великої Британії до ВМС України. Babcock також відкрила офіс в Україні, звідки команда компанії надаватиме підтримку Україні та партнерам по галузі.

Водночас компанія Thales підписала Меморандум про взаєморозуміння з українським підрозділом безпілотних авіаційних систем Aerodrone, який ляже в основу співпраці компаній.

Згідно з пресрелізом, загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Великою Британією та Україною склав 1,5 мільярда фунтів стерлінгів за чотири квартали до кінця другого кварталу 2023 року. На додаток до вказаних компаній, у торговій місії також взяли участь представники компанії KBR. Іншим британським оборонним компаніям буде надано можливість взяти участь у майбутніх торгових місіях у 2024 році.

Підсумовуючи результати місії, міністр оборонних закупівель Великої Британії Джеймс Картлідж зазначив: “Ця успішна торгова місія Великої Британії є ще одним стовпом нашої непохитної підтримки України, в міру того, як вона повертає свою територію.

Уряд Великої Британії та промисловість Великої Британії продовжуватимуть тісно співпрацювати з нашими українськими союзниками, використовуючи можливості для співпраці та зміцнення наших оборонних промисловостей”.