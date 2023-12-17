Туреччина, Румунія та Болгарія підпишуть угоду про розмінування у Чорному морі

Туреччина, Румунія та Болгарія планують у січні підписати угоду щодо спільного плану знешкодження мін, які опинились у Чорному морі внаслідок війни в Україні, заявив у суботу міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер після місяців переговорів між союзниками по НАТО. Про це повідомляє агенство Reuters.

Представники Туреччини, Румунії та Болгарії зустрілися з офіційними особами Грузії, Польщі та України ще у квітні 2022 року, щоб обговорити розмінування. Міністри оборони трьох країн також провели переговори щодо плану розмінування на зустрічі НАТО в Брюсселі в жовтні та в Анкарі минулого місяця.

Виступаючи перед журналістами на зустрічі в Анкарі, міністр Гюлер сказав, що "Тристороння ініціатива" зараз включатиме Туреччину, Румунію та Болгарію, церемонія підписання в Стамбулі призначена на 11 січня.

"Наші кораблі з розмінування здійснюватимуть постійне патрулювання до лінії (морського) кордону Румунії", - сказав Гюлер журналістам.

Як повідомляв раніше Голос Америки, британський міністр оборони Ґрант Шаппс оголосив, що Велика Британія разом з Норвегією будуть очолювати міжнародні зусилля на підтримку військово-морського флоту України, і підтвердив, що британці передають українцям два кораблі призначені для виявлення морських мін.

У Лондоні повідомили, що нова так звана "військово-морська коаліція" для України, яка була узгоджена на нещодавній нараді держав-донорів допомоги Україні, забезпечуватиме довготермінову підтримку оснащенням і допомагаючи з навчанням, щоб посилити безпеку в Чорному морі.

Як повідомляв раніше Голос Америки, через війну Росії Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі, міни вкривають значну частину її сільськогосподарських угідь. Щонайменше 40,2 мільярда доларів США втрат і збитків завдано сільському господарству України з лютого 2022 року, підрахували аналітик у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні.