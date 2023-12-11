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Британія і Норвегія очолюють коаліцію для військово-морського флоту України

Зразок британського мінного тральника класу Sandown. Два таких кораблі Велика Британія пообіцяла Україні.
Зразок британського мінного тральника класу Sandown. Два таких кораблі Велика Британія пообіцяла Україні.

Британський міністр оборони Ґрант Шапс оголосив, що Велика Британія разом з Норвегією будуть очолювати міжнародні зусилля на підтримку військово-морського флоту України і підтвердив, що британці передають українцям два кораблі призначені для виявлення морських мін.

В інтерв’ю британському телебаченню 11 грудня міністр відкинув припущення, що західні держави зменшують підтримку України.

У Лондоні повідомили, що нова так звана «військово-морська коаліція» для України, яка була узгоджена на нещодавній нараді держав - донорів допомоги Україні, забезпечуватиме довготермінову підтримку оснащенням і допомагаючи з навчанням, щоб посилити безпеку в Чорному морі.

«Ці тральники дадуть можливість Україні краще оберігати життя людей в морі і відкрити необхідні експортні шляхи, які були обмежені відтоді, як Путін розпочав незаконне повномасштабне вторгнення», - процитовано міністра Шапса.

Також сказано, що коаліція допомагатиме Україні швидко розбудовувати сили флоту і морської піхоти, зокрема патрульні кораблі та інші плавзасоби для захисту морського узбережжя й річкових шляхів.

Два тральники класу Sandown були обіцяні Україні ще до лютневого російського вторгнення 2022 року.

На тих кораблях, перейменованих з HMS Grimsby and HMS Shoreham у Чернігів і Черкаси, українські моряки пройшли навчання минулого літа в Британії.

Британія і Норвегія опинилися серед групи країн, які разом зі США та іншими надають найбільшу військову допомогу Україні для захисту від російської агресії.

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Чому дехто у Вашингтоні закликає Україну йти на переговори з Росією

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