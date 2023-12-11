Британія і Норвегія очолюють коаліцію для військово-морського флоту України

Британський міністр оборони Ґрант Шапс оголосив, що Велика Британія разом з Норвегією будуть очолювати міжнародні зусилля на підтримку військово-морського флоту України і підтвердив, що британці передають українцям два кораблі призначені для виявлення морських мін.

В інтерв’ю британському телебаченню 11 грудня міністр відкинув припущення, що західні держави зменшують підтримку України.

У Лондоні повідомили, що нова так звана «військово-морська коаліція» для України, яка була узгоджена на нещодавній нараді держав - донорів допомоги Україні, забезпечуватиме довготермінову підтримку оснащенням і допомагаючи з навчанням, щоб посилити безпеку в Чорному морі.

«Ці тральники дадуть можливість Україні краще оберігати життя людей в морі і відкрити необхідні експортні шляхи, які були обмежені відтоді, як Путін розпочав незаконне повномасштабне вторгнення», - процитовано міністра Шапса.

Також сказано, що коаліція допомагатиме Україні швидко розбудовувати сили флоту і морської піхоти, зокрема патрульні кораблі та інші плавзасоби для захисту морського узбережжя й річкових шляхів.

Два тральники класу Sandown були обіцяні Україні ще до лютневого російського вторгнення 2022 року.

На тих кораблях, перейменованих з HMS Grimsby and HMS Shoreham у Чернігів і Черкаси, українські моряки пройшли навчання минулого літа в Британії.

Британія і Норвегія опинилися серед групи країн, які разом зі США та іншими надають найбільшу військову допомогу Україні для захисту від російської агресії.