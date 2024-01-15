ВПК Болгарії майже цілодобово працює на перемогу України - міністр оборони Болгарії

Тодор Тагарев, міністр оборони Болгарії, заявив, що вірить у перемогу України в її війні з Росією за умови постійної військової, політичної та фінансової підтримки з боку союзників. А найбільшу роль у досягненні цієї мети може зіграти надання Україні бойових літаків для зменшення переваг Росії в небі та, коли Україна буде готова розпочати наступ, для захисту наземних сил.

Про це Тагарев сказав в інтерв’ю кореспондентці Української служби Голосу Америки Тетяні Ворожко у Вашингтоні.

Під час свого п’ятиденного візиту до США наприкінці минулого тижня міністр зустрівся із заступницею міністра оборони США Кетлін Хікс, представниками Державного департаменту, Ради національної безпеки, Конгресу та Агентства співробітництва в галузі оборони та безпеки (міністр оборони США на цей час перебував у лікарні).

“Заступниця міністра оборони США привітала Болгарію з 20-ю річницею її вступу до НАТО та подякувала міністру за розміщення в Болгарії понад 1000 військовослужбовців США та їхніх союзників, включаючи багатонаціональну бойову групу НАТО. Вона високо оцінила непохитну прихильність Болгарії та численні внески в Альянс, які допомогли підтримати безпеку східного флангу НАТО в цей критичний час, а лідери приєдналися до засудження невиправданої агресивної війни Росії проти України", - йдеться у пресрелізі Пентагону за результатами зустрічі.

"Болгарія – дуже хороший друг України"

В інтерв’ю Голосу Америки Тагарев розповів деталі щодо болгарської військової допомоги України. До неї входять старі системи радянських часів і боєприпаси, які, однак, знаходяться в хорошому робочому стані, та які українські військові вже знають, як використовувати, не потребуючи додаткових навчань.

"Але найважливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї в Болгарії. Це сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається. Отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24/7, і основна частина цього виробництва йде в Україну, безпосередньо чи через третіх осіб", - сказав Тагарев.

Допомога Болгарії зіграла ключову роль в перші місяці війни, коли до України почала надходити болгарська зброя, обсяг якої сягав 30% від усієї військової допомоги, про що детально писав Голос Америки.

Тагарев припустив, що тоді це могли бути постачання стрілецької зброї, легкого озброєння, РПГ, САУ, снарядів калібру 122 і 152 міліметрів, мін.

Він розповів, що болгарський ВПК планує проводжувати виробництво боєприпасів радянських стандартів, а також планує запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів стандартів НАТО – 155 та 105 міліметрів. Для цього, сказав міністр, кілька болгарських компаній подали заявки на інвестиції за спеціальною програмою Єврокомісії ASAP, за якою ЄС виділяє загалом 500 мільйонів євро на підтримку інвестиційних проєктів на суму до 1,4 мільярда євро для стимулювання нарощування виробництва боєприпасів і ракет в Європейському Союзі.

"Ці нові інвестиції вже спрямовані майже виключно на виробництво боєприпасів 155 міліметрів, які є пріоритетними, але також на інші типи, які мають попит", - сказав Тагарев.

Також, за рішенням парламенту, Болгарія надала Україні понад 800 бронетранспортерів та проводить кілька навчальних програм. Серед них - двомісячне мовне навчання для українських моряків за програмою НАТО у Варні та Софії. Болгарія планує розпочати навчання однієї піхотної роти, але може готувати кілька рот на рік та запропонувала Україні готувати також бойових медиків.

"Болгарія також оголосила про наше бажання приєднатися до коаліції F-16, забезпечивши мовну підготовку для пілотів, інженерно-технічного персоналу та диспетчерів повітряного руху, навчання для інженерно-технічного персоналу, базову підготовку для персоналу з технічного обслуговування, навчання для F-16, але за винятком навчання на певній платформі, якої в нас немає і на яку очікує Україна", - розповів Тагарев.

Крім цього Болгарія надає Україні політичну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, підкреслив він.

"Наприклад, політично Болгарія підтримує право України на самооборону та суверенітет. Ми визнаємо, що дії Росії є агресією всупереч міжнародним нормам. Ми визнаємо право України повністю відновити свій суверенітет і територіальну цілісність у кордонах 1991 року", - сказав міністр.

Болгарія приєдналася до декларації G7 про підтримку України, згідно з якою сторони зобов’язалися працювати з Україною над двосторонніми довгостроковими безпековими зобов’язаннями, та бере активну участь в Кримській платформі, де вона є співголовою однієї з робочих груп, з екологічної безпеки, розповів Тагарев.

"На нашій території перебувають кілька десятків тисяч українських біженців, і, на мій погляд, ми добре піклуємося про них усіх. Болгарія – дуже хороший друг України", - наголосив міністр.

Відповідаючи на питання журналістки щодо несправного стану деяких зенітних ракет та боєприпасів для стрілецької автоматичної зброї, що надходять з Болгарії в Україну, Тагарев пояснив, що це відбувається за погодженням сторін. Болгарська сторона вилучає зі своїх складів одиниці зброї та боєприпасів, які не відповідають робочим параметрам, і які вони самі не можуть відремонтувати, та передає Україні, яка, за допомогою партнерів, доводить їх до робочого стану та ефективно використовує на полі бою.

Також він заявив, що його країна разом з Румунією та Туреччиною планує допомогти звільнити Чорне море від російських плавучих мін, які загрожують судноплавству.

11 січня у Стамбулі міністри оборони Туреччини та Румунії та заступник міністра оборони Болгарії підписали меморандум про взаєморозуміння для формування тристоронньої ініціативи для боротьби з загрозою плавучих мін у Чорному морі.

"Ми запустимо цю операцію, щоб зменшити ризики ненавмисного вибуху плавучих морських мін, а також для запобігання іншим ризикам". Ця ініціатива покликана зробити судноплавство безпечнішим, у тому числі, для експорту українського збіжжя і для української морської торгівлі загалом.

"Це обов’язково допоможе Україні, тому що таким чином ми можемо сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Чорному морі, що важливо для експорту України, стійкості української економіки тощо", – заявив Тагарев.

Крім цього, сказав він, Болгарія повністю підтримує прагнення та наміри України вступити в НАТО та Європейського Союзу, щойно вона зможе це зробити.

"Підтримка України - стратегічний інтерес Болгарії"

Міністр не став відповідати на питання, чи просили американські колеги його як представника уряду Болгарії посилити підтримку Україні у час, коли виділення наступного пакета допомоги Києву від США залишається невизначеним. У Конгресі тривають складні переговори щодо законопроекту із допомоги Україні та прив’язаного до неї питання безпеки південного кордону США.

Тагарев лише зазначив, що роль США залишається визначною в коаліції країн Групи підтримки оборони України не лише як постачальника фінансової та військової допомоги, а і як її координатора. Щомісяця ця група із 50-ти країн, відома також як формат Рамштайн, зустрічається для ознайомлення із ситуацією на фронті в Україні, визначення пріоритетів серед потреб України та розподілення надання допомоги між її учасниками.

Міністр оборони Болгарії розповів, як аргументує для США та інших країн необхідність продовження підтримки України: "Підтримка України означає підтримку міжнародних норм і порядку. Лише тоді, коли Україна переможе, ми зможемо відновити, принаймні частково, архітектуру міжнародної безпеки, яка була побудована після Другої світової війни".

За його словами, підтримка України є стратегічним інтересом Болгарії, оскільки, якщо Росія виграє або навіть отримає часткову вигоду від своєї агресії, апетити Путіна зростуть, і ніхто зараз не знає, яка країна стане наступною.

"Це означатиме вищі ризики для безпеки Європи, зокрема, для країн східного флангу НАТО, однією з яких є Болгарія. Отже, в наших стратегічних інтересах – щоб Україна вистояла перед агресією Росії та відновила свою територіальну цілісність", - наголосив міністр.



Під час свого візиту до США Тагарев також відвідав завод Lockheed Martin у Південній Кароліні, на якому будують замовлені Болгарією раніше літаки F-16 Block 70. Болгарія підписала контракт з Lockheed Martin на постачання 16 винищувачів F-16 вартістю майже 2,4 мільярда доларів. На початку грудня минулого року парламент Болгарії також схвалив угоду про закупівлю майже 200 бойових машин Stryker у General Dynamics за 1,3 мільярда доларів, пише Euractive.

Тагарев сказав в інтерв’ю Голосу Америки, що на ці замовлення, а також на будівництво патрульних кораблів, не вплинуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну, оскільки робота над ними почалася ще раніше.

Щодо уроків, яке винесло воєнне відомство Болгарії із війни Росії проти України, міністр вказав на важливість ролі людини у війську.

"Без солдатів, вмотивованих, відданих чоловіків і жінок на полі бою, технології не допомогли б досягнути мети. Це найважливіше", - сказав він.

Інші висновки містять "використання БПЛА та морських дистанційно керованих суден, роль кібербезпеки, супутникової навігації та зв’язку, радіоелектронної боротьби та багато іншого, за чим військові всього світу дуже пильно стежать", розповів Тагарев.

Минулого року Болгарія не змогла скористатись можливістю використати фінансування США для закупівлі американського обладнання для поповнення болгарських військових запасів замість наданих Україні.

"Однак, ми зараз переглядаємо всі можливості в цьому відношенні, оскільки це також важливо для нашої власної обороноздатності. Ми розуміємо, що Україні підтримка потрібна зараз дуже швидко. А заміна систем – справа років. Тож ми завжди дбаємо, щоб допомагаючи Україні, не поставити під загрозу власну безпеку та власну обороноздатність, що може призвести до втрати політичної підтримки та підтримки суспільства", - зазначив Тагарев.

Дотепер, сказав він, болгарському уряду вдалося надавати потужну підтримку Україні, не втрачаючи підтримки населення. Це ставалося тому, пояснив Тагарев, що вони ретельно дотримувалися власних вимог щодо підтримки рівня власних запасів, а також, тому що військова допомога сприяє модернізації, збільшенню потенціалу оборонної промисловості та її інтеграції до оборонної промисловості ЄС та НАТО.

Але як для уряду, так й суспільства, ці аргументи на користь підтримки України, є далеко не головними, додає він.

"У нас є різноманітні інтереси в допомозі Україні, і, звичайно, ми маємо моральний обов’язок допомогти жертві агресії, невиправданої та неспровокованої агресії", - сказав болгарський урядовець.

Тагарев запевнив, що підтримка України в Болгарії збережеться після запланованої ротації уряду. Згідно із досягнутою всередині коаліції домовленістю, у березні 2024 року в країні зміниться прем’єр-міністр – замість представника коаліції "Ми продовжуємо зміни" Ніколая Денкова посаду обійме представниця партії ГЕРБ Марія Габрієль. Тагарев припустив, що може зміниться також кілька міністрів, але у парламенті залишатиметься проєвропейська та проукраїнська більшість.

Напередодні Болгарія ухвалила рішення про припинення імпорту російської нафти з кінця лютого, попри те, що мала виняткове право не приєднуватися до санкцій ЄС на імпорт російської нафти до кінця цього року.

"Лукойл є власником єдиного великого нафтопереробного заводу в Болгарії, який є важливим для Болгарії та деяких сусідніх країн. Отже, це питання, яке ніхто не повинен розглядати легковажно. Ось чому ми спочатку просили про відстрочку, але тиск, у тому числі з боку наших парламентарів, зіграв тут свою роль, тому що ми не хочемо, щоб гроші наших платників податків йшли на підтримку військових зусиль Росії", - пояснив Тагарев.

Болгарія відмовилася від закупівлі російського газу ще у 2022-му році, попри те, що тоді його частка складала, за словами колишнього прем'єр-міністра Кирила Петкова, 95%.