Міністр оборони Болгарії: Ми можемо сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Чорному морі

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що його країна разом з Румунією та Туреччиною планують звільнити Чорне море від російських плавучих мін, які загрожують судноплавству.

Про це Тагарев заявив у п'ятницю в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки після того, як у четвер, 11 січня, Болгарія, Румунія та Туреччина підписали угоду про спільну боротьбу з дрейфуючими морськими мінами, які загрожують судноплавству в західній частині Чорного моря.

«Ми запустимо цю операцію, щоб зменшити ризики ненавмисного вибуху плавучих морських мін, а також для запобігання іншим ризикам», – сказав Тагарев заявив в інтерв'ю кореспондентці Голосу Америки Тетяні Ворожко.

Він додав, що ця ініціатива покликана зробити судноплавство безпечнішим, у тому числі для експорту українського збіжжя, і для української морської торгівлі загалом.

«Це обов’язково допоможе Україні, тому що таким чином ми можемо сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Чорному морі, що важливо для експорту України, стійкості української економіки тощо», – заявив Тагарев, який перебуває із п’ятиденним візитом у США.

Він розповів, що для цієї ініціативи Туреччина, Болгарія та Румунія призначать три мінно-пошукові кораблі від кожної країни та один корабель управління. Сторони також створять комітет для управління операцією, до якої, після закінчення війни, яку Росія веде проти України, зможуть приєднатися й інші держави.

У четвер після кількох раундів переговорів Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, його колега з Румунії Анхель Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали у Стамбулі меморандум про взаєморозуміння для формування тристоронньої ініціативи для боротьби з загрозою плавучих мін у Чорному морі.

Угода була досягнута вже після того, як минулого тижня Анкара відмовила у вході в Чорне море двом протимінним кораблям, подарованим Україні Великою Британією, пославшись на Конвенцію Монтре. Цей крок критично сприйняли деякі оглядачі.

Але, як пояснив у розмові з Голосом Америки міністр Тагарев, Туреччина ретельно дотримується Конвенції Монтре від 1936 року, відповідно до якої вона відповідає за управління військово-морськими перевезеннями через Босфор та Дарданелли. Ця конвенція дає право Туреччині під час війни не пропускати через протоки кораблі сторін конфлікту.

"Не пускає, бо війна. У Чорному морі – війна. Під час війни Туреччина не може пускати в Чорне море кораблі супротивних держав. Туреччина також не пускає російські кораблі в Чорне море, і це допомагає запобігти ескалації конфлікту", – сказав міністр.

Після спроб Росії на початку агресії у 2022 році заблокувати українські порти у Чорному морі, Україні цього року вдалося відновити судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, північна частина Чорного моря, включно із газовидобувними платформами, перебуває під контролем України. Попри ризики, важливі для української економіки морські експортні коридори, знову функціонують, сказав він в інтерв’ю виданню Le Mond.

Детальніше про військову допомогу Україні з боку Болгарії читайте на нашому веб-сайті згодом та дивиться повне інтерв'ю міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева в ефірах Голосу Америки та на нашій сторінці в Youtube.

У статті використовувалася інформація Reuters.