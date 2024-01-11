Стратегія розвитку Чорного моря невіддільна від стратегії перемоги України – експерти

Війна Росії проти України глибоко впливає на увесь регіон довкола Чорного моря, і як протистояти викликам у Чорноморському регіоні - обговорили у Вашингтоні міжнародні експерти під час дискусії з ініціативи Центру стратегічних і міжнародних досліджень CSIS.

Експерти привітали новину про угоду, яку підписали Туреччина, Болгарія та Румунія про спільну боротьбу з дрейфуючими морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі з початку російської війни.

Обговорили також важливість зміцнення демократичних інститутів в Україні та зв’язки між людьми.

Модератор дискусії Макс Берґманн, колишній чиновник Державного департаменту США, директор європейської програми CSIS наголосив, що Сполучені Штати потребують національної стратегії щодо Чорноморського регіону.

"Чорне море, колись відносно стабільне, стало ключовим стратегічним театром війни та зоною конфлікту. Це викликає посилену увагу Вашингтона, тому, можливо, нам потрібна більш узгоджена національна стратегія США щодо Чорноморського регіону. Тож було вирішено з ініціативи Конгресу розробити відповідну стратегію", - зазначив Берґманн.

Попри успіхи України з виштовхування Росії у східну частину Чорного моря, росіяни все ще мають змогу порушувати свободу судноплавства на його більшій частині, зауважив Джеффрі Манкофф, науковий співробітник Інституту національних стратегічних досліджень Університету національної оборони США.

У цьому Росії допомагає і окупація частини причорноморських територій України, каже експерт. На його думку, у найближчому майбутньому основна частина бойових дій буде зосереджена довкола Криму.

Більше дипломатії й більше озброєння

Ліса Аронссон, наукова співробітниця Інституту національних стратегічних досліджень Університету національної оборони США наголосила, що стратегія розвитку Чорноморського регіону повинна бути скоординована зі стратегією досягнення перемоги України у війні.

“Потрібно більше дипломатичних залучень США, більшої присутності США у регіоні цілому, – вважає Аронссон. – Це включає і більше постачання озброєння у цей регіон”.

Експертка на основі здійсненого аналізу ризиків для країн довкола Чорного моря, у тому числі членів НАТО, вважає необхідним збільшення інвестицій в обладнання та боєприпаси, в енергетичну безпеку та у власне розширення НАТО.

Елізабет Аллен, заступниця держсекретаря США з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю, наголосила у ході дискусії, що Сполучені Штати разом з партнерами активно працюють над протидією дезінформації, а також над тим, які наративи краще доносити до людей у Європі, Африці, у США, щоб люди зрозуміли, у чому справжня важливість подолання російської агресії.

Країни Чорного моря спільно протистоять російським намірам

Ліса Аронссон відзначила зусилля Румунії в Чорноморському регіоні: її чорноморський порт Констанца зареєстрував 2023 року небувало високі обсяги експорту збіжжя завдяки транзиту вантажів з України.

Як повідомляв Голос Америки, з порту Констанци упродовж 2023 року відправили 36 мільйонів тонн збіжжя, що на 50% більше, ніж минулого року, а українське зерно становило приблизно 40% від тих загальних обсягів.

Попри намагання Росії зруйнувати українську транспортну інфраструктуру, Румунія сподівається і далі збільшувати обсяги транзиту з України, розширюючи свої транспортні можливості з допомогою грошей від Європейського Союзу.

ЄС у 2023 році інвестував в румунські транспортні можливості 28 мільйонів євро.

Українські вантажі переправляють до Румунії по воді баржами, залізницею та автомобільним транспортом.