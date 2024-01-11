Румунія сприяла рекордному транзиту збіжжя з України і хоче збільшувати обсяги

Румунський чорноморський порт Констанца зареєстрував 2023 року небувало високі обсяги експорту збіжжя завдяки транзиту вантажів з України попри намагання Росії руйнувати українську транспортну інфраструктуру.

Після початку російського вторгнення в Україну 2022 року Румунія, країна - член НАТО і ЄС, стала важливою учасницею міжнародної допомоги Україні і забезпечує ключовий шлях експорту українського збіжжя.

Це відбувається на тлі суперечок в європейських державах, які межують з Україною, довкола того, що дехто називає перекосами на ринку збіжжя через наплив українського зерна.

Іншим важливим шляхом українського експорту є Польща, але уряд в тій країні, а також в Угорщині та Словаччині заборонили імпорт українського збіжжя, хоча заявляють, що і далі сприяють транзиту зерна з України на міжнародні ринки.

Тим часом порт Констанци повідомив, що впродовж 2023 року звідти відправили 36 мільйонів тонн збіжжя, що на 50% більше, ніж минулого року, а українське зерно становило приблизно 40% від тих загальних обсягів.

Румунія сподівається і далі збільшувати обсяги транзиту з України, розширюючи свої транспортні можливості з допомогою грошей від Європейського Союзу.

З бюджету ЄС 2023 року в румунські транспортні можливості інвестовано 28 мільйонів євро.

Українські вантажі переправляють до Румунії баржами, залізницею і автомобільним транспортом.

Український морський торговий коридор

Росія неодноразово цілеспрямовано бомбардувала українські чорноморські порти, а також українську транспортну інфраструктуру на річці Дунай, але Україна проголосила, що зменшила російську загрозу в північнозахідній частині Чорного моря, і що це дозволило принаймні частково відновити прямі рейси транспортних суден зокрема з Одеси.

«За 5 місяців цим коридором пройшло 15 млн тонн експортних вантажів, переважно продовольчих. Також успішно працює Дунайський портовий кластер. Завдяки цьому в грудні порівняно з листопадом ми збільшили морський експорт на 30%», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 9 січня.

Денис Шмигаль зауважив, що український морський торговий коридор став можливий завдяки сприянню британських страхових компаній.

Міни в Чорному морі

Болгарія, Румунія і Туреччина 11 січня 2024 року підписали домовленість про спільні зусилля спрямовані на розчищення західної частини Чорного моря від мін, які стали серйозно загрозою для судноплавства, коли Росія перетворила Чорне море на театр війни проти України.

Але Туреччина нещодавно дала зрозуміти, що не готова пропустити в Чорне море надані Україні два британські військові кораблі призначені для виявлення морських мін.

Туреччина оголосила, що початок російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року задіяв міжнародну Конвенцію Монтре, згідно з якою турецький уряд має право не пропускати через протоку Босфор військові кораблі країн, які ведуть війну.