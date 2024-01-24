"Я не хочу, щоб мої онуки пішли воювати в Європі". Сенатори США про важливість схвалення допомоги Україні

Схвалення додаткового фінансування Україні "відповідає ключовим безпековим інтересам США" та "зменшує загрозу розширення збройного конфлікту". Про це на пресконференції в Капітолії у вівторок 23 січня заявили американські сенатори від Демократичної партії.

На тлі переговорів щодо допомоги Києву та міграційної реформи, які вже кілька місяців тривають між представниками обох партій в Конгресі сенатори-демократи вкотре звернули увагу на важливість ухвалення рішення по Україні.

За слова лідера більшості у Сенаті Чака Шумера частина республіканців намагається зірвати домовленості.

"Багато з цих республіканців MAGA отримують підказки безпосередньо від Дональда Трампа. Це ті самі люди, які місяцями казали, що те що відбувається на кордоні це надзвичайна ситуація, треба діяти. І все ж зараз, коли реальний вагомий двопартійний законопроєкт потенційно може бути схваленим вони роблять усе можливе, щоб його знищити", - заявив Шумер.

Додатковий запит Білого дому на суму 106 мільярдів доларів на національну безпеку включає і фінансування безпеки кордонів, а також майже 14 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю та фінансування Тайваню для боротьби із загрозою з боку Китаю.

"Це унікальна можливість, коли розділений уряд дав нам можливість досягти результату, — заявив у вівторок лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл. - Практично всі мої депутати вже давно говорять своїм виборцям: "Нам потрібно виправити ситуацію на кордоні". Цей уряд не зробить цього, якщо ми його не змусимо".

Надходять повідомлення, що Україна вистрілює в день вдвічі або інколи у чотири рази менше снарядів, ніж Росія. Це шлях до катастрофи. Це шлях до того, що Київ скоро може стати російським містом

Сенатор Кріс Мерфі додав, що попри те, що "є кілька проблем, які потрібно вирішити" настав "час діяти щодо фінансової допомоги" Україні.

"Ми підійшли до моменту коли криза для України не є теоретичною можливістю в майбутньому, вона вже тут. Надходять повідомлення, що Україна вистрілює в день вдвічі або інколи у чотири рази менше снарядів, ніж Росія. Це шлях до катастрофи. Це шлях до того, що Київ скоро може стати російським містом" - підкреслив Мерфі

Натомість сенатор Джек Рід наголосив на тому, що Путін не зупиниться на Україні і візьметься за країни НАТО.

"І якщо дійде до НАТО, доведеться діяти нам. Я би краще надіслав додаткове фінансування Україні, ніж надсилав молодих американців для боротьби з Росією", - підкреслив Рід.

Сенаторка Джин Шагін вважає, що проти США націлені й інші диктаторські режими. Тому критично важливо схвалити додаткове фінансування союзникам, в тому числі Україні зараз.

"Я маю чотирьох онуків. Я не хочу, щоб через два-три чи п’ять років мої чотири онуки були змушені піти воювати в Європі чи Азії, тому що ми не вжили тих заходів, які мали б для підтримки України. Можете не сумніватись, на Сполучені Штати дивиться не тільки Путін. Це Сі Цзіньпін, і Північна Корея і Іран. Всі ті, хто хоче підірвати демократичний світ", - додала Шагін.

У вівторок 23 січня в інтерв'ю The Washington Post посолка України в США Оксана Маркарова заявила, що війна в Україні "виграшна" і її "можна виграти незабаром".

"Це дуже важка війна... Щоб не зайти в глухий кут, щоб не потрапити в ситуацію, в яку, на жаль, Україна була змушена потрапити в 2015 році, рецепт дуже простий, з одного боку, це зброя і підтримка України з іншого санкції та ізоляція Росії. Якщо ми будемо активно рухатися в обох цих напрямках, ми зможемо звільнити нашу країну", - сказала Маркарова

Республіканці висувають умови для схвалення допомоги

Республіканці в Сенаті обумовили схвалення будь-яких додаткових грошей для України одночасним посиленням імміграційних правил, спрямованих на зменшення нелегальних перетинів південного кордону Сполучених Штатів, і видворення тих, хто вже перебуває в країні.

За даними інформаційних організацій, приблизно 300 000 людей перетнули кордон США і Мексики в грудні 2023 року. Це найбільша зареєстрована кількість перетинів кордону США і Мексики.

Навіть якщо домовленість досягнуть в Сенаті, її може не підтримати Палата представників, де республіканці контролюють більшість.

Раніше цього місяця спікер Палати представників Майк Джонсон на чолі делегації з 60 республіканців Палати представників відвідав кордон США і Мексики в Ігл-Пасс, штат Техас.

"Якщо президент Байден хоче законопроект про додаткові витрати, зосереджений на національній безпеці, краще почати із захисту національної безпеки Америки", — сказав Джонсон журналістам на пресконференції на кордоні.

Республіканці запропонували власний закон H.R. 2, який передбачає відновлення будівництва стіни на кордоні, а також накладає нові обмеження на шукачів притулку.

Нагадаємо законопроєкт про додаткове фінансування для України та союзників США представники Республіканської партії відмовляються схвалювати поки не будуть внесені зміни до міграційного законодавства США та зміцнений південний кордон крани. Переговори щодо цих законопроєктів тривають з жовтня минулого року.