Байден з республіканцями у Білому домі обговорили допомогу Україні та кордони. Експерти вірять у компроміс

Президент Джо Байден зустрівся у середу зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими лідерами Конгресу, щоб обговорити імміграційну політику на кордоні США та фінансування для України.

Після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну.

"Ми розуміємо, що є занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України, але американський народ має те саме занепокоєння щодо нашого внутрішнього суверенітету та нашої безпеки", – сказав Джонсон журналістам після того, як він у супроводі колег вийшов з Білого дому.

Республіканці пов’язують голосування за виділення додаткового фінансування на допомогу Україні на суму понад 61 мільярд доларів з успішним вирішенням адміністрацією проблеми нелегальної міграції на кордоні.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер після розмови у Білому домі сказав, що "за столом було багато згоди", що потрібно допомогти Україні.

"Було розуміння, що якщо ми не прийдемо на допомогу Україні, наслідки для Америки в усьому світі будуть просто руйнівними", – сказав він журналістам.

Як наголосив Шумер, була згода, що потрібно вирішувати й питання кордонів. Але на думку демократів, ці питання потрібно вирішувати не по черзі, а одночасно і спільно за згоди двох партій.

"Зараз я більш оптимістично налаштований, що ми можемо досягти угоди щодо кордону та України в одному пакеті разом із допомогою Ізраїлю, разом із гуманітарною допомогою для палестинців у Газі, та разом із допомогою нашим зусиллям в Індокитаї", – сказав Шумер журналістам, покидаючи Білий дім.

За очікуваннями лідера демократів у Сенаті Шумера, Конгрес може досягти згоди щодо бюджету США до кінця цього тижня, і "невдовзі після цього" проголосувати за пакети додаткової допомоги.

Робота американського уряду є профінансованою лише до п'ятниці, і якщо Конгрес не схвалить бюджет на цей рік, багатьом урядовим установам загрожує вимушена зупинка, так званий "шатдаун".

"Я як ніколи оптимістично налаштований, що ми дійшли згоди. Зараз я ставлю шанси трохи більше половини, і це вперше, коли я можу це сказати", – сказав Чак Шумер.

Республіканець Грем: "Угоди не буде"

Угоди не буде. Не буде грошей ні для України, ні для Ізраїлю, ні на наші власні потреби

Лише за кілька годин до зустрічі з президентом Байденом у середу республіканці в Конгресі заявили, що не підуть на домовленість з адміністрацією щодо кордонів для того, щоб розблокувати додаткове бюджетне фінансування, яке включає допомогу Україні.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який брав участь у нараді у Білому домі, вдень провів пресконференцію, на якій заявив, що грошей для України не буде, поки адміністрація не вирішить проблему кордону.

"Пане президенте, угоди не буде. Не буде грошей ні для України, ні для Ізраїлю, ні на наші власні потреби, якщо ви не припините зловживання паролем та іншими речами", – заявив сенатор.

На пресконференції він представив статистику, згідно з якою, останніми роками різко зросла кількість мігрантів, які користуються так званим "гуманітарним паролем".

Програма "гуманітарного пароля" надає дозвіл умовно-достроково потрапити на територію США. За цією програмою до США, зокрема, в'їжджають і українці, які тікають від війни.

Право надавати "гуманітарний пароль" належить до компетенції виконавчої влади США, і республіканці вважають, що адміністрація президента зловживає цим, впускаючи до країни сотні тисяч нелегальних мігрантів, не перевіряючи кожне прохання на тимчасове перебування та не видворяючи неуспішних прохачів.

Натомість демократи і деякі республіканці були сповнені оптимізму. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер та лідер меншості в Палаті представників Мітч Макконнелл запевняли журналістів, що вони очікують, що угода скоро буде досягнута.

"Ми ближче, ніж будь-коли, — сказав Шумер, звертаючись до журналістів перед зустріччю у Білому домі. – Вперше я думаю, що шанси зробити це в Сенаті вищі, ніж не зробити".

Це вже друга зустріч президента Байдена з лідерами республіканців та високопоставленими законодавцями Комітету з національної безпеки в Конгресі, на якій він намагався розблокувати питання військової допомоги Україні, яке не проходить голосування в Конгресі вже декілька місяців.

Республіканці кажуть, що їх турбує питання України, але питання американського кордону їх турбує більше. За словами Ліндсі Ґрема, минулого року південний американський кордон перетнули понад мільйон мігрантів.

За словами сенатора Ґрема, зараз є унікальний шанс змусити адміністрацію зупинити потік мігрантів, і вони планують ним скористатися, навіть якщо йтиметься про виживання партнерів у Європі.

"Послання президенту Байдену та моїм друзям-демократам, які говорили зі мною про Україну: Я (погоджуюся) з вами щодо України, але якщо ви очікуєте, що я дам вам дозвіл на це, ви божевільні, – сказав Ґрем. – Це припиниться. Якщо ці повноваження щодо пароля означають для вас настільки багато, що ви дозволите Західній Європі розвалитися, нехай буде так".

Робота з Конгресом триває, але ситуація в Україні та світі змінюється – Кірбі

Перед зустріччю з законодавцями Білий дім 17 січня заявив, що консультації з Конгресом у питанні України продовжаться.

"Адміністрація проводила і продовжуватиме проводити багато роз’яснювальних зустрічей з членами Конгресу щодо України, – сказав координатор Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. – І сьогоднішня зустріч насправді полягає в тому, щоб підкреслити нагальну потребу в цьому додатковому фінансуванні".

Він сказав, що на зустрічі адміністрація представить нові аргументи, пояснюючи ситуацію на фронті.

"Однією з причин, чому наш радник з національної безпеки та заступник радника з національної безпеки будуть присутні на цій зустрічі, є (план) ознайомити членів Конгресу з тим, що ми зараз бачимо на полі бою, і з чим стикаються українські сили в умовах зими зараз, і що війна не припинилася, а допомога не продовжує надходити зі Сполучених Штатів", – зауважив Кірбі під час брифінгу у Білому домі.

Він додав, що ситуація щодо наслідків для національної безпеки США змінилася з того часу, як президент виголошував свою попередню промову, зокрема, і через те, що США не можуть постачати допомогу у попередніх обсягах.

Перемога України – в національних інтересах США – колишній генсек НАТО

У тому, що на кону в Україні стоїть безпека самих США, а не лише європейських партнерів, переконувати конгресменів приїхав колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен.

"Одна з цілей моєї поїздки до Вашингтона цього разу – зустрітися із членами Конгресу, які є скептичними щодо продовження допомоги Україні. Я скажу їм, що в інтересах національної безпеки США – забезпечити перемогу України й поразку Росії у війні", – сказав Расмуссен у розмові з Голосом Америки.

Він додав, що якщо Путін виграє в Україні – це нашкодить інтересам національної безпеки США, бо заохотить лідера Китаю напасти на Тайвань та підбадьорить інших автократів у світі.

"Це зміцнить вісь автократій під керівництвом Китаю, до якої також належать Росія, Північна Корея та Іран. І це послабить альянс між США та Європою. А нам потрібна сильна трансатлантична співпраця", – попереджає Расмуссен.

Компромісу у питанні допомоги Україні та у питанні кордонів Конгресу вдасться досягти, переконаний колишній американський посол в Україні, старший керівник Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.

В інтерв’ю Українській службі Голосу Америки він говорить, що це важке питання для Демократичної партії, але демократам доведеться поступитися у питанні кордонів.

"Я вважаю, що у Байдена є як політичні, так і геополітичні причини для укладання цієї угоди. Я думаю, що з обох сторін буде досягнутий компроміс, але ймовірно рішення будуть більш компромісними з боку демократів щодо теми кордону", - сказав Гербст.