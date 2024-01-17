"Це хибний аналіз ризиків". Експерти закликають Білий дім негайно надати Україні зброю на 4.2$ млрд із власних запасів

У той час, як в США триває узгодження законодавчого пакету, який би включав допомогу Україні, а також заходи із зміцнення безпеки кордону США із Мексикою та імміграційну реформу, у Вашингтоні вказують на можливість використати повноваження адміністрації США виділити Україні зброю на понад 4 мільярди доларів вже зараз.

У грудні 2022 року Конгрес підтримав рішення надати 40 мільярдів доларів додаткового фінансування на допомогу Україні у відповідь на російське вторгнення. За даними Пентагону, в них лишилися повноваження, щоб надати Україні зброю із власних запасів на 4,2 мільярда доларів, але кошти на поповнення запасів вичерпалися. Ще у жовтні минулого року президент США Джо Байден спрямував до Конгресу законопроєкт із нацбезпеки, який передбачає понад 61 млрд доларів для України, а також військову допомогу Ізраїлю, індійсько-тихоокеанським партнерам, а також заходи щодо фінансування безпеки кордону США з Мексикою.

"Немає жодних законодавчих вимог щодо заміни обладнання, надісланого союзникам згідно з PDA, — сказав Марк Канчян, колишній спеціаліст з оборони Офісу Управління та бюджету в інтерв’ю агентству Блумберг, - Теоретично Міністерство оборони може продовжувати надсилати зброю та боєприпаси, навіть якщо не буде грошей на їх заміну".

У Пентагоні пояснюють, що це може вплинути на боєздатність Збройних сил США, оскільки немає гарантії, що Конгрес виділить гроші на поповнення відправленої в Україну зброї. А також, що пріоритет – домогтися підтримки нового пакету, на 61 мільярдів доларів, від Конгресу.

"Хоча в нас є повноваження на понад 4 мільярди доларів, ми не маємо коштів для поповнення власних запасів на випадок, якщо ми їх витратимо. І оскільки тут не видно часових рамок, ми повинні ухвалити ці важкі рішення. Тож зараз найважливіше – отримати додаткове фінансування від Конгресу. І ми будемо продовжувати тісно співпрацювати із законодавцями у цьому важливому питанні міжнародної безпеки", - сказав речник Пентагону Пет Райдер у відповідь на питання журналіста Української служби Голосу Америки Остапа Яриша під час брифінгу 11 січня.

Отже, частково це питання зводиться до оцінки ризиків з боку Пентагону, говорить Скотт Каллінейн, директор з урядових відносин громадського об'єднання "Разом".

"Поки вони не будуть на 100% впевнені, що отримають гроші від Конгресу, щоб придбати заміну та заповнити ці запаси, вони вирішили більше нічого не надсилати в Україну", - сказав він в інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Тетяні Ворожко.

На його думку, ця оцінка військовим відомством ризиків – хибна. Пентагон має надати зброю Україні за залишковими повноваженнями, оскільки ризик від браку зброї на фронті набагато вищий, вказує він.

"Найбільший ризик полягає в тому, що Путін досягне певних успіхів на полі бою, безумовно, вб’є більше українських мирних жителів, якщо навіть не отримає перевагу на лінії фронту, але також існує ризик, що Путін відчує слабкість у цій нерішучості", - говорить він.

Це, на думку експерта, розхитує впевненість України та партнерів у готовності США далі їх підтримувати, а також впливає на стратегію Путіна негативним для США та України чином.

"Путін думає, що він може переважити нас, просто продовживши війну. Хоча він не може перемогти на полі бою, він може перемогти в залах Конгресу та у Вашингтоні, зламавши волю Америки підтримувати наших партнерів і союзників у Європі", - говорить Каллінейн, який багато років пропрацював на різних посадах у Конгресі США.

З ним погоджується колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США Александр Віндман. Адміністрація Байдена цілком могла б переоцінити ризики та негайно надати Україні зброю за залишковими повноваженнями. Він вважає малоймовірним, що Збройні сили США не зможуть поповнити власні запаси.

"Традиційні республіканські «яструби» продовжуватимуть інвестувати в оборону США. У нас було майже 900 мільярдів доларів асигнувань на оборону. Вони не збираються ризикувати обороною США, особливо коли це підриває таке майже застаріле уявлення про те, що Республіканська партія – це добре для оборони, добре для оборонної промисловості, вона підтримує армію", - вказує він в інтерв`ю Тетяні Ворожко.

Віндман вважає, що команді Байдена притаманно діяти занадто обережно: "На мою думку, адміністрація Байдена дуже часто бачить привидів, де їх немає, і це те, що вони бачать тут. Вони бачать привидів у питанні ескалації російсько-української війни, у питанні розпаду Росії, у розумінні, що таке українська перемога".

Каллінейн також вказує на те, що чимало побоювань Адміністрації Байдена відносно того, що надання потужнішої зброї Україні створює ризик ескалації з боку Росії, не справдилися, як от надання систем протиповітряної оборони Patriot, реактивних систем залпового вогню HIMARS, крилатих ракет далекого радіусу дії Storm Shadow, наданих Великою Британією тощо. Він припускає, що частково цей підхід походить через невизначеність щодо майбутньої політики США відносно Росії.

"Вони не хочуть перемоги Путіна, але це не те саме, що хотіти успіху України. Вони застрягли між цими двома варіантами", - говорить він.

Інший вплив – внутрішня політика у США, які вступили у період виборчої кампанії.

"Між Білим домом і Конгресом існує напруга з цілої низки питань. І є бажання з боку республіканців у Конгресі знайти важелі впливу, щоб змусити Адміністрацію змінити політику. А також є бажання з боку Адміністрації провести дуже чіткий контраст із Республіканською партією. Тож обидві сторони мають невеликий стимул почати боротьбу з цього питання, і не тому, що це добре для зовнішньої політики, а тому, що це служить внутрішнім політичним інтересам", - каже він.

Втім, навіть якщо Адміністрація й вирішить все-таки скористатися цими повноваженнями і надіслати в Україну зброю із власних запасів, це буде короткотерміновим рішенням, вказує Віндман.

"Це буде короткострокова поставка, що забезпечить додаткові тижні, додаткові місяці. Ще пару пакетів. Можливо додатковий місяць", - говорить він.

А от Майкл Аллен, колишній спец помічник президента США та ст. директор. в Раді національної безпеки вважає, що Адміністрація Байдена робить правильно, не використовуючи ці повноваження, оскільки б це позбавило нагальності переговори відносно виділення Україні допомоги на 61 мільярд доларів, а самих цих залишкових коштів було б замало для досягнення цілей в Україні.

"Це усунуло б нагальність, яку, ми хотіли б щоб Конгрес відчував. Ми хочемо, щоб вони подивились на асигновані кошти і дійшли висновку, що Міністерство оборони має рацію", - сказав він в інтерв’ю журналістці Голосу Америки Юлії Ярмоленко.

Подібну думку висловили й демократи в Конгресі, опитані Українською службою Голосу Америки.

"Як я багато разів говорив раніше, Конгрес повинен без подальших зволікань рухатися вперед щодо ухвалення додаткового законопроєкту щодо України", - йдеться у письмовій відповіді конгресмена-демократа Адам Сміта, високопосадового члена Комітету Палати представників у справах збройних сил.

"Ми повинні підтримувати Україну, друзів і союзників у регіоні, а також заснований на правилах міжнародний порядок, над побудовою якого ми працювали десятиліттями, тому що це правильно, і тому, що це цілком очевидно в наших власних інтересах", - вважає Сміт.

У відповіді наголошується на дивідендах, які допомога Україні принесла національній безпеці та обороні США, зменшивши загрозу Росії без ризику для життів американських військовослужбовців.

"Адміністрація Байдена це розуміє і непохитно підтримує Україну. Це була ключова складова перемоги України досі. Необхідно зосередити увагу та натиснути на керівництво Республіканської партії в Палаті представників, щоб воно припинило дозволяти екстремістам у своїх лавах тримати в заручниках додаткове фінансування України разом із багатьма іншими терміново необхідними питаннями фінансування", — йдеться у відповіді конгресмена Сміта.

Інший конгресмен-демократ Джим Коста припустив, що навряд чи існуватиме сценарій, за яким запаси Пентагону, виділені Україні, не будуть поповнені, але було б краще, аби до цього не довелося вдаватися.

"Якщо нам потрібно тимчасово забрати деякі військові матеріали у американських військових, щоб постачати Україну та показати Європі та решті світу, що ми проводжуємо підтримувати Україну, я сподіваюся, що це станеться раніше, а не пізніше. Але я сподіваюся, що нам не доведеться використовувати американські військові запаси, тому що Конгрес зрештою забезпечить протягом наступних кількох тижнів додаткове фінансування, яке ми обіцяємо Україні, Ізраїлю та для гуманітарної допомоги", - сказав він в інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Катерині Лісуновій.

А конгресменка-демократка від штату Огайо Марсі Каптур припустила, що законопроєкт про допомогу Україні буде винесений на голосування до середини лютого. І, якщо це станеться, за нього проголосують.

"У нас є 435 членів Конгресу Сполучених Штатів у Палаті представників, де ця допомога зараз затримується. Її затримують у Палаті представників, а не в Сенаті. І з цієї кількості 95 конгресменів входять до нашої Української групи, як республіканці, так і демократи. Кожне голосування, яке ми проводили щодо України, проходило за підтримки обох партій між 300 і 330 голосами з 435. Це приголомшливе число за допомогу Україні", - сказала Каптур в інтерв’ю Катерині Лісуновій.

Раніше в інтерв’ю Блумберг сенатор Роджер Вікер, головний республіканець у Комітеті Сенату з питань збройних сил, який активно підтримує надання допомоги Україні, сказав, що надсилати Україні військову техніку без гарантії її негайної заміни несе певні ризики, але це б зменшило ризики для України, поки тривають переговори щодо нового фінансування.

"Було б краще прийняти законопроєкт цього місяця з низки причин, але ми можемо залучити (цей механізм - ГА), якщо доведеться чекати до наступного місяця", - сказав він у грудні минулого року.

Інший прихильник України в Республіканській партії Джо Вілсон, який навіть, за його словами, розіслав своїм виборцям у Південній Кароліні календарі із зображенням президента України Володимира Зеленського, завірив, що переговори щодо кордону та України завершяться успіхом і що народ України не залишать без підтримки.

"Це нормально, що у нас є розбіжності. Це тому, що у нас є змагальні інтереси, суперницькі точки зору, але в основному ми будемо підтримувати народ України, і військовий злочинець Путін повинен це знати, що ми будемо підтримувати мужній український народ", - сказав він в інтерв’ю Катерині Лісуновій.

Втім, навіть якщо не оголошуються нові пакети допомоги, це не означає, що зупинилися надходження військової техніки та обладнання від США в Україну, пояснила пані Посол України в США Оксана Маркарова, оскільки триває робота над попередніми пакетами допомоги.

"Дуже багато асигнувань було влітку, особливо, які закуповувались по програмі USAI (Ініціатива сприяння безпеці України - ГА). Пам’ятаєте були великі пакети по $3 млрд, $2 млрд? Це все були закупівлі. Тому постачання тривають. І якщо ми не бачимо виділень, постачання насправді йдуть, зниження немає", - сказала вона в інтерв’ю Катерині Лісуновій.

У тої ж час, наголосила вона, Україні потрібно більше зброї та допомоги у захисті він російської агресії, а отже основним пріоритетом залишається ухвалення Конгресом нового пакету допомоги Україні на запит Білого дому.

У роботі над матеріалом брали участь Катерина Лісунова, Остап Яриш та Юлія Ярмоленко.

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